Od pucnja u psa do metaka na ulici: Politički uspon Kristi Noem, američke kraljice nasilja prema migrantima

Kristi Noem ministrica je Domovinske sigurnosti (DHS) Donalda Trumpa i osoba koja se prva pojavi pred kamerama kad agenti Službe za imigraciju i carinu (ICE) naprave nekakav skandal – u posljednjih nekoliko tjedana to je najčešće jer su nekoga ubili.

Za ubojstvo Renée Nicole Good, 7. siječnja 2026., ministrica Noem izjavila je da se radilo o "činu domaćeg terorizma". Prema njezinim riječima, žrtva je upotrijebila svoje vozilo kao oružje i pokušala pregaziti saveznog agenta. Noem je čvrsto branila postupke agenta Jonathana Rossa navodeći da je on koristio svoju obuku kako bi spasio vlastiti život i živote kolega. Te su tvrdnje bile u izravnom sukobu s videosnimkama koje su, prema tvrdnjama državnog odvjetnika Minnesote Keitha Ellisona, pokazivale da je žrtva pokušavala odvesti vozilo dalje od agenata, a što se najbolje vidjelo po položaju kotača na vozilu.

Za drugo ubojstvo, rešetanje Alexa Prettija, 24. siječnja 2026., Noem je ponovno upotrijebila etiketu "domaći terorizam". Na konferenciji za novinare izjavila je da je osumnjičenik došao na mjesto događaja s oružjem i streljivom s namjerom da nanese "maksimalnu štetu" i ubije policajce koji su provodili planiranu operaciju. Dodatno je optužila guvernera Tima Walza i gradonačelnika Jacoba Freya da su svojim retorikama poticali građane na otpor federalnim vlastima, čime su izravno ugrozili živote agenata na terenu.

Snimka pucnjave u kojoj je ubijen Alex Pretti Foto: Screenshot

Nigdje na snimkama ne može se vidjeti ta namjera jer je Alex Pretti prvo snimao agente ICE-ja, zatim je pokušao pomoći ženi koju je agent brutalno gurnuo, a zbog čega je dobio suzavcem u oči, nakon čega su uslijedile batine nekoliko agenata koji su ga udarali i pokušavali svladati na podu, a konačno su ga – nakon što su ga razoružali od pištolja koji nije ni potegnuo na njih – izrešetali s devet metaka.

Noemine izjave i nakon ovog ubojstva dio su šire strategije "Operacije Metro Surge", koju lokalni čelnici nazivaju militarizacijom gradova, dok je ministrica Noem opisuje kao nužnu borbu protiv kriminala i ilegalne imigracije. Tu je i zanimljiv fenomen da se u operacijama u tim dvama gradovima osim ICE-ja koristi i Granična patrola, čija je jurisdikcija za hvatanje ilegalnih useljenika najviše 160 kilometara od granice. S tim da to nije čak ni obična Granična patrola, nego BORTAC, specijalne postrojbe Granične patrole, nešto kao granični SWAT.

Kristi Noem Foto: Guliver via AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

No, Noemi je iskoristila posebne zakonske mehanizme za slanje agenata duboko u unutrašnjost pozivajući se na porast kriminala i narkokartela, proglasila je operaciju nužnom za "nacionalnu sigurnost", što joj teoretski dopušta slanje federalnih resursa bilo gdje u zemlji. Upravo je prisutnost taktičkih jedinica Granične patrole (koji su obučeni za borbu u pustinjama i protiv kartela, a ne za gradske prosvjede) bila glavni okidač za eskalaciju nasilja u siječnju 2026.

Kraljica skandala

Otkako je došla na funkciju ministrice, Kristi Noem niže skandale, gafove i kontroverzne promotivne kampanje. S ovim posljednjim započela je i njezina (straho)vladavina kad je samo dva mjeseca nakon stupanja na dužnost, u ožujku 2025., Noem posjetila megazatvor CECOT u El Salvadoru. Tamo je pozirala je u taktičkoj opremi ispred stotina polugolih zatvorenika, koji su sjedili na podu. Optužena je za korištenje ljudske patnje kao kulise za vlastitu promociju i podržavanje autoritarnih metoda koje krše ljudska prava.

Kristi Noem Foto: Guliver via AP Photo/Alex Brandon, File

Idući mjesec, u travnju tijekom uskrsnih blagdana, dok je večerala u restoranu u Washingtonu, ministrici Noem ukradena je torba. Lopov je odnio torbu u kojoj su bili njezina službena iskaznica (značka), putovnica i oko 3.000 dolara gotovine. Javnost je bila ogorčena činjenicom da osoba zadužena za sigurnost nacije ne može osigurati vlastitu torbu ispred agenata Tajne službe koji su je čuvali.

Zatim je u listopadu prošle godine uslijedio skandal s oglasom na Mount Rushmoreu. Taj incident postao je simbol optužbi za nepotizam i zlouporabu javnog novca jer je Kristi Noem koristila resurse DHS-a za snimanje oglasa koji više sliči predizbornom videu nego službenoj obavijesti.

Kristi Noem Foto: Guliver via xkolbert-press ChristianxKolbertx

Baš u doba djelomične obustave rada vlade (shutdown) Noem je snimila oglas na Mount Rushmoreu jašući konja u kaubojskom šeširu. U videu šalje oštru poruku migrantima: "Ako prekršite naše zakone, bit ćete kažnjeni."

Cijela kampanja koštala je porezne obveznike nevjerojatnih 220 milijuna dolara. Istraga je otkrila da su ugovori dodijeljeni bez natječaja koristeći se "nacionalnim hitnim stanjem" na granici kao izgovorom da se zaobiđu pravila.

Otkriveno je da je novac tajno išao tvrtki The Strategy Group, čiji je direktor suprug Trici McLaughlin, glavne glasnogovornice Kristi Noem. Zastupnici u Kongresu, poput senatora Petera Welcha, zatražili su istragu zbog sumnje u pogodovanje prijateljima i suradnicima.

Krajem godine fokus se vratio na uvjete u pritvorima ICE-ja. Bugarin Nenko Gantchev umro je u pritvoru u Michiganu u sumnjivim okolnostima nakon što je uhićen u "Operaciji Midway Blitz".

Kristi Noem Foto: Guliver via AP Photo/Gabriel V. Cardenas

Istrage su pokazale da je 2025. bila rekordna po broju smrtnih slučajeva u pritvoru, uz optužbe da DHS zanemaruje medicinske potrebe zatvorenika radi bržeg procesiranja deportacija.

U siječnju ove godine Noemi se na konferenciji za novinare pojavila pod novim motom ministarstva Domovinske sigurnosti: "Jedan naš. Svi vaši." (One of ours. All of yours), što su objasnili jasnom prijetnjom: "Ako povrijedite ili se suprotstavite jednom saveznom agentu, država će kazniti cijelu vašu zajednicu ili skupinu." Noem je to dodatno potvrdila izjavom: "Ako dignete prst na jednog našeg službenika... osjetit ćete punu težinu zakona."

Povjesničari su upozorili da slogan i njegovo objašnjenje zvuče kao moderni prijevod nacističkog koncepta kolektivne odgovornosti, gdje su obitelji i zajednice kažnjavane za postupke pojedinca.

Kristi Noem Foto: Guliver via AP Photo/Yuki Iwamura

Zatim su uslijedila ubojstva Renée Nicole Good i Alexa Prattija, a Noemi ničime nije doprinijela smirivanju situacije, nego uz već viđeno laganje bez krzmanja dodaje još napalma na vatru svojim pojavljivanjima u javnosti. U St. Paulu Noemi se pojavila u punoj taktičkoj opremi, izravno se obraćajući uhićenicima pred kamerama.

Što uopće očekivati od pasoubojice?

Prije nego što je došla na mjesto ministrice, Kristi Noem bila je guvernerka Južne Dakote i jedan od favorita za mjesto potpredsjedničkog kandidata Donalda Trumpa. Tu poziciju ipak je zauzeo J. D. Vance jer je Noem objavila svoje memoare, u kojima je poprilično opušteno opisala kako je neposlušnog i nemirnog psa odlučila trajno smiriti pucnjem iz puške. Taj pucanj bio je koban ne samo za psa nego i za njezino potpredsjedničko mjesto.

Noemi je svojom iskrenom ispoviješću vjerojatno htjela dokazati javnosti kako je ona osoba koja ne bježi od teških zadataka i kojoj nije problem zaprljati ruke. Potanko je opisala kako je i zašto puškom usmrtila svojeg psa Cvrčku, njemačku oštrodlaku ptičarku, koju je trenirala da lovi fazane, no stalno se borila s njezinom "agresivnom naravi".

"Mrzila sam toga psa. Cvrčka se dokazala da ju je nemoguće istrenirati (za lov na fazane op. a.), a opasna je za svakoga s kim dođe u kontakt. Kao lovački pas, manje od bezvrijednoga psa", piše Kristi Noemi u svojoj knjizi.

Kristi Noem Foto: Guliver via AP Photo/Ronda Churchill, File

Psa je odvela u iskopanu jamu i upucala ga. "Nije to bio ugodan posao, ali morao se obaviti. I kad je bio gotov, shvatila sam da još jedan neugodan posao mora biti odrađen."

Nakon toga je, kako piše u knjizi, otišla i ubila i jednoga svojeglavog jarca. Isto kao i Cvrčku, i tog jarca odvela je u jamu, samo što je on iskočio iz nje, pa ga je uspjela samo raniti. Onda je morala trčati do kamioneta po još metaka, pa je dovršila posao kad se vratila.

Kristi Noem tim se priznanjima u knjizi Donaldu Trumpu pokazala kao pogrešan kandidat za mjesto potpredsjednice, ali za ono što je njegova administracija naumila napraviti s migrantima, ilegalnim i legalnima, kao i američkim građanima koji će se tomu suprotstaviti – očito mu je idealna osoba za posao koji traži puno hladnokrvnosti i bešćutnosti.