Puljić o aferi koja koja potresa SAD: "Jedna svjedokinja tvrdi da su je Epstein i Trump silovali kada imala 13 godina"

31. siječnja 2026. @ 20:29
Ivica Puljić, dopisnik u SAD-u
Ivica Puljić, dopisnik u SAD-u Foto: DNEVNIK.hr
Dopisnik iz Washingtona Ivica Puljić komentirao je za Dnevnik Nove TV objavu dokumenata o osuđenom pedofilu Jeffrey Epsteinu te prosvjedima zbog imigracijske politike Donalda Trumpa.
