Puljić o aferi koja koja potresa SAD: "Jedna svjedokinja tvrdi da su je Epstein i Trump silovali kada imala 13 godina"

Objavljeni su novi dokumenti o osuđenom pedofilu Jeffrey Epsteinu - više od dvije tisuće snimki, 180 tisuća fotografija i milijuni raznih pisanih dokaza. Sve kako bi se utvrdilo tko je i koliko znao o seksualnom iskorištavanju maloljetnica.

Više detalja otkrio je za Dnevnik Nove TV dopisnik iz Washingtona Ivica Puljić.

"Sve nas zanima gdje je tu Donald Trump, koji se spominje u ovim novim objavljenim dosjeima tri tisuće puta. Ministarstvo pravosuđa optužbe protiv njega smatra neutemeljenim i lažnim. Dakle, ministarstvo pravosuđa, a ne Bijela kuća. Zamjenik ministrice pravosuđa je izjavio da nisu objavljene fotografije koje prikazuju smrt, tjelesno zlostavljanje ili povrede žrtava", rekao je Puljić.

Kako je objasnio Puljić, jedna svjedokinja tvrdi da je bila prisiljena na oralni seks s Trumpom u dobi od oko 13 ili 14 godina. Druga svjedokinja, koja je uložila i prijavu koju su istražitelji smatrali nevjerodostojnom, tvrdi da je Trumpov golf teren u Kaliforniji bio u središtu lanca trgovine djevojkama u svrhu seksualnog iskorištavanja između 1995. i 1996.

Također, tvrdi Puljić, jedna je žena FBI-u 2016. godine prijavila, preko njezinog odvjetnika, da su je Epstein i Trump silovali kada imala 13 godina.

"U dokumentu Epsteinovih dosjea, odvjetnik žene opisuje kako je ta mlada žena navodno namamljena u New York ljeti 1994. pod izlikom pokretanja karijere manekenke, ali su je Trump i Epstein seksualno zlostavljali na brojnim zabavama. Ima toga još, mnogo je optužbi za silovanje od strane Donald Trumpa koji ih je uvijek nijekao. U dokumentima se spominje i Melania Trump, čija je dobra prijateljica Ghislaine Maxwell, osuđena na 20 godina zatvora", rekao je.

Kako kaže, Trump je konačno odustao od svog protivljenja objavljivanju dosjea u studenom 2025. jer nije više imao izbora, nakon što je dvostranački napor u Kongresu učinio blokiranje puštanja na slobodu politički neodrživim", nadodao je Puljić.

Izbili prosvjedi

Paralelno s ovom aferom eskaliraju i sukobi Donald Trumpove administracije s prosvjednicima protiv njegove imigracijske politike, a uhićeni su i neki novinari.

"Predsjednik Trump je omekšao, pod navodnicima, svoj stav o paravojnom ratovanju protiv Minneapolisa, bolje rečeno građana. Trump je na neki način kažnjen zbog negativne reakcije na nedavno ubojstvo od strane agenata ICE-a, stoga sada rekalibrira vladin pristup kako bi se dobio dojam o smanjenju nasilja, ali na terenu postoji problem oko toga", rekao je Puljić.

Cilj je, objasnio je Puljić, ne mijenjati cjelokupni pristup, nego olakšati kritike javnosti i demokrata u Kongresu.

"Trump se sučeljava i s postupnim, ali značajnim padom potpore među republikancima, što je vrlo znakovito. To je prema podacima nacionalnih anketa, provedenih godinu dana nakon početka njegovog drugog mandata. Treba reći da su nalazi istraživačkog centra Pew, koji je apsolutno najbolja organizacija za istraživanje javnog mnijenja u Americi, izvedeni iz jedne od najopsežnijih nacionalnih anketa u zemlji i da ukazuju na stalnu eroziju unutar republikanaca po pitanju Trumpovog čelništva, etike i političkog programa", ispričao je.

Trump, nadodaje Puljić, inače ima ukupnu potporu od samo 37 posto, uz široki skepticizam prema njegovoj mentalnoj sposobnosti i poštivanju demokratskih vrijednosti. "Predsjednikova baza, to znamo, ostaje otporna, ali oni koji su stranački neovisni, liberalniji republikanci, sve mu više okreću leđa".

Amerika je tek 57. zemlja po slobodi medija u svijetu. Usporedbe radi - Hrvatska je 48.