FOTO Ovo je ubojica iz Kanade: Upucala majku i polubrata pa krenula u krvavi pohod po školi

Policija je identificirala 18-godišnjakinju odgovornu za napad u srednjoj školi Tumbler Ridge u Kanadi. Jesse Van Rootselaar ubila je majku i brata prije nego što je krenula u krvavi pohod. U školi je ubila još šestero ljudi, a zatim presudila i sebi.

Vlasti su priopćile da je Van Rootselaar rođena kao biološki muškarac, ali identificirala se kao žena.

"Mogu reći da je Jesse rođena kao biološki muškarac, koji je prije otprilike šest godina započeo tranziciju u ženu", rekao je zamjenik povjerenika Kraljevske kanadske konjičke policije (RCMP) Dwayne McDonald.

Jesse Van Rootselaar Foto: Screenshot

U obližnjoj kući pronađena su tijela majke (39) i polubrata (11) osumnjičene, a žrtve u školi identificirane su kao 39-godišnja učiteljica, tri učenice, sve u dobi od 12 godina, i dva učenika, jedan u dobi od 12, a drugi 13 godina.

Vlasti ne vjeruju da su u pucnjavu uključene druge osobe.

Policija je priopćila da je tijekom proteklih nekoliko godina u više navrata intervenirala u obiteljskom domu osumnjičene, pri čemu su neki pozivi bili povezani s problemima mentalnog zdravlja. Posljednji su put bili u kontaktu s Van Rootselaarom prošle godine, piše BBC.

Premijer Britanske Kolumbije David Eby rekao je kako je Van Rootselaar bila poznata policiji te da je pokrenut postupak prikupljanja informacija od javnog zdravstvenog sustava o mogućim ranijim kontaktima.

Ranije imala dozvolu za oružje

Osumnjičena je već posjedovala i dozvolu za oružje, koja je u međuvremenu istekla. Srednju školu Tumbler Ridge Secondary napustila je prije četiri godine.

Majka (39) Van Rootselaar Foto: Screenshot

Internetom su se brzo proširile navodne snimke osumnjičene, kao i fotografije iz prijašnjeg života – na jednoj od njih nasmiješena drži pušku. Prema objavama na društvenim mrežama, posjećivala je i streljanu.

Jesse Van Rootselaar Foto: Screenshot

Policija je dojavu o pucnjavi primila oko 13:30 po lokalnom vremenu, na mjesto događaja stigli su za nekoliko minuta, a vrlo brzo pronašli su i napadačicu, s prostrijelnom ranom, koju si je sama nanijela. Na mjestu događaja pronađena su dva vatrena oružja – duga puška i modificirani pištolj.

Dvije žrtve prevezene su helikopterom u bolnicu. Riječ je o malom mjestu s tek oko 2400 stanovnika, a srednja škola ima 160 učenika od 7. do 12. razreda.