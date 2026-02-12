Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Ubila osmero ljudi

FOTO Ovo je ubojica iz Kanade: Upucala majku i polubrata pa krenula u krvavi pohod po školi

Piše J. M., 12. veljače 2026. @ 09:10 komentari
Jesse Van Rootselaar
Jesse Van Rootselaar Foto: Screenshot
Kanadska policija objavila je da je riječ o 18-godišnjakinji koja je rođena kao biološki muškarac. Srednju školu koju je napadala napustila je prije četiri godine.
Najčitanije
  1. Marko Glišić i Dragan Pavlović
    Loznica tuguje

    Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
  2. Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke
    ISTRAŽUJE SE UZROK

    FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
  3. Tužiteljica Pamela Bondi pred Odborom za pravosuđe
    Odbor za pravosuđe

    Američka državna tužiteljica divljala: "Ništa vi meni nećete govoriti! Vi neuspjeli, gubitnički odvjetniče!"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Tko je uhićeni gradonačelnik Grgić? Tri puta birani, poznat je po uhićenjima, sladonjavom svadbenom spotu u velebnoj vili i skupu podrške
osebujan i kontroverzan
Tko je uhićeni Vinko Grgić? Biran je tri puta, organizirali mu skup podrške, poznat i po velebnoj vili i neprepričljivom vjenčanom spotu
Akcija USKOK-a i policije: Uhićenja u više gradova
Dobro poznato ime
VIDEO Akcija USKOK-a i policije u više gradova: Procurilo tko je uhićen
Užas kod Jastrebarskog: Pronađeno tijelo u bazenu za uzgoj riba
tijelo na obdukciji
Užas na bazenima: Zaposlenik pao u vodu i utopio se
U Rijeci brutalno pretučen maloljetnik, ima teške tjelesne ozlijede
Oglasila se gradonačelnica
FOTO Brutalno prebili maloljetnika, snimka je zastrašujuća: Tukli ga nogama i vukli po cesti, lice mu je slomljeno
Muškarac napao vozača i putnike autobusa nožem, policija ga upucala
GRAĐANI UŽASNUTI
Strava u europskoj metropoli! Muškarac napao vozača i putnike autobusa: "Svi su počeli vrištati, a onda je izvadio drugi nož"
Objavljena fotografija ubojice, ubila i majku i polubrata.
Ubila osmero ljudi
FOTO Ovo je ubojica iz Kanade: Upucala majku i polubrata pa krenula u krvavi pohod po školi
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
Američka državna tužiteljica divljala: "Ništa vi meni nećete govoriti! Vi neuspjeli, gubitnički odvjetniče!"
Odbor za pravosuđe
Američka državna tužiteljica divljala: "Ništa vi meni nećete govoriti! Vi neuspjeli, gubitnički odvjetniče!"
Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke, dvoje poginulih
ISTRAŽUJE SE UZROK
FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
U Rijeci brutalno pretučen 16-godišnjak: "Cipelarili su ga, vukli..."
Teške ozljede
U Rijeci brutalno pretučen 16-godišnjak: "Cipelarili su ga, vukli..."
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
Akcija USKOK-a i policije: Uhićenja u više gradova
Dobro poznato ime
VIDEO Akcija USKOK-a i policije u više gradova: Procurilo tko je uhićen
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj 21
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
Podigli optužnicu: Časna sestra izmislila je napad, snimile su je i kamere 5
podignuta optužnica
Časna sestra sve je izmislila, snimile je i kamere: Priznala je sve policiji
Časna sestra priznala zašto je lagala 4
Izmislila napad
Časna sestra objasnila zašto je lagala: "Nisam im mogla priznati"
"Izrael je lažirao njegovu smrt, šeta se ulicama Tel Aviva": Rapidno se šire teorije da je Epstein živ, evo o čemu se radi 4
niz informacija
"Izrael je lažirao njegovu smrt, šeta se ulicama Tel Aviva!": Rapidno se šire teorije da je Epstein živ, evo o čemu se radi
Vučić bijesan: Iz Vlade mu poslali planove Srbija 2030 i Srbija 2035 koje je pisao ChatGPT 3
SKANDAL
Vučić pobjesnio, dugo ga nisu vidjeli ovakvog: Hitno pozvao ministre i premijera
Orban: Ukrajina i EU su objavili rat Mađarskoj 3
TEKST POLITICA
Orban žestoko reagirao: "Novi plan Bruxellesa je objava rata Mađarskoj"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke, dvoje poginulih
ISTRAŽUJE SE UZROK
FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
show
Lidija Bačić zapalila Veliku Goricu: Mačje izdanje i kožni outfit koji je ukrao show
bomba od žene
Mačka Lille u kožnim tajicama raspametila publiku, i otkopčani dekolte otkrio je previše
Posljednja objava Jamesa Van Der Beeka na Instagramu
''Volim vas svim srcem''
Zadnja objava na Instagramu preminulog glumca lomi srca, podijelio ju je nekoliko dana prije smrti
Lucija Šarić Lončarek podijelila prizore prvog rođendana sina
''Duša naša...''
Veliko slavlje u obitelji kćeri hrvatskog tajkuna, pohvalila se fotkama na Instagramu
zdravlje
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Je li stvarno opasna po zdravlje?
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Esencijalna hipertenzija: Zašto vam tlak raste, a ne osjećate ništa?
Većina ljudi ne zna da je ima
Esencijalna hipertenzija: Zašto vam tlak raste, a ne osjećate ništa?
zabava
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Wow!
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Urnebesno
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
tech
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
Premijera u BiH
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
sport
Preminuo nogometaš (28) Xisco Quesada čija je priča sve dirnula u srce
Nakon teške bolesti
Preminuo nogometaš (28) čija je priča sve dirnula u srce: Oženio se 48 sati nakon dijagnoze
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
samo za hrabre
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
James Milner upisao 653. nastup u Premier ligi
Prava ikona!
VIDEO Čim je zakoračio na teren, ušao je u povijest Premier lige: Ovo će se dugo pamtiti
tv
Kumovi: U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
KUMOVI
U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
Kumovi: Možda ipak ima nade za njih
KUMOVI
Možda ipak ima nade za njih
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
TVOJE LICE ZVUČI POZNATO
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
putovanja
Rolada od Nutelle recept
Najlakši recept
Ovu roladu od Nutelle tako je lako napraviti, a okus je – čista fantazija
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
novac
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Veliki rezovi
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Znate li koliko koštaju olimpijski kostimi za umjetničko klizanje? Cijena će vas iznenaditi
Pravo bogatstvo
Znate li koliko koštaju olimpijski kostimi za umjetničko klizanje? Cijena će vas iznenaditi
lifestyle
Ulična moda Zagreb u slatkoj minici i nabranim čizmama
Finjak kombinacija
Vrhunski se skockala! Šetnja centrom Zagreba u slatkoj minici i nabranim čizmama za tip-top izdanje
Popis recepata za jednostavna jela
Nema čega nema
Tražite ideju za jednostavan ručak? Imamo više od 30 recepata bez kompliciranja
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Jeste li među njima?
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
sve
Preminuo nogometaš (28) Xisco Quesada čija je priča sve dirnula u srce
Nakon teške bolesti
Preminuo nogometaš (28) čija je priča sve dirnula u srce: Oženio se 48 sati nakon dijagnoze
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
samo za hrabre
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
Ulična moda Zagreb u slatkoj minici i nabranim čizmama
Finjak kombinacija
Vrhunski se skockala! Šetnja centrom Zagreba u slatkoj minici i nabranim čizmama za tip-top izdanje
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene