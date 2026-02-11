VIDEO Cure detalji jedne od najsmrtonosnijih školskih pucnjava u povijesti Kanade, premijer jedva suzdržao emocije: "Shrvan sam"

Policija navodi da je u masovnoj pucnjavi u zajednici Tumbler Ridge u Britanskoj Kolumbiji u utorak ubijeno devet osoba, a najmanje 25 je ozlijeđeno.

Prema policiji, jedini osumnjičenik pronađen je mrtav unutar škole zbog, kako su naveli, "samoozljede".

Policija je prvi put pozvana u Srednju školu Tumbler Ridge u utorak oko 13:20 po lokalnom vremenu. Premijer Britanske Kolumbije David Eby rekao je novinarima da su policijski službenici stigli u školu u roku od dvije minute.

Na snimkama se vidi kako učenici izlaze iz škole s podignutim rukama, dok su policijska vozila okruživala zgradu, a helikopter kružio iznad.

🚨 NEW 🚨



I've obtained exclusive footage captured by locals in Tumbler Ridge.



Truly harrowing scenes…



pic.twitter.com/8XrwUigAxe — Jarryd Jäger (@JarrydJaeger) February 11, 2026

Nakon što je policija izdala upozorenje o aktivnom napadaču za ruralnu zajednicu i okolno područje, tisućama ljudi naređeno je da ostanu u zaklonu.

Stanovnici su bili u lockdownu sve dok upozorenje nije službeno ukinutо u 17:45 po pacifičkom vremenu, javlja CBC.

Istraga u tijeku

Šest osoba pronađeno je mrtvo u srednjoj školi u Tumbler Ridgeu, dvije osobe pronađene su mrtve u kući za koju se vjeruje da je povezana s incidentom, a još jedna osoba umrla je na putu do bolnice, priopćila je policija.

Policija zasad nije objavila identitete žrtava, uključujući njihovu dob, pozivajući se na zaštitu privatnosti te potrebu da se najprije potvrde identiteti i obavijeste obitelji.

Načelnik RCMP-a Ken Floyd rekao je novinarima da su istražitelji identificirali osumnjičenika, ali da ime zasad neće biti objavljeno. Dodao je i da motiv pucnjave ostaje nepoznat te da policija još uvijek istražuje povezanost žrtava s napadačem.

Policija vjeruje da je osumnjičenik pronađen mrtav u školi ista osoba koja je ranije opisana u upozorenju o aktivnom napadaču poslanom na mobitele u tom području.

Pucnjava u toj maloj, ruralnoj srednjoj školi druga je najsmrtonosnija školska pucnjava u povijesti Kanade, odmah iza masakra u École Polytechnique u Montrealu, u kojem je 6. prosinca 1989. ubijeno 14 osoba.

Tumbler Ridge malo je mjesto od oko 2400 stanovnika, smješteno u podnožju Stjenjaka na sjeveru Britanske Kolumbije, oko 1000 kilometara sjeverno od Vancouvera.

Izrazi sućuti

"Shrvan sam zbog strašnog događaja u Tumbler Ridgeu", poručio je kanadski premijer Mark Carney, koji je zbog tragedije otkazao put u Njemačku na minhensku sigurnosnu konferenciju.

The PM was choked up talking about the shooting in Tumbler Ridge, BC



"The nation mourns with you, Canada stands by you"



Carney thanks world leaders, including the King, for their condolences and says flags on government buildings will be at half-mast for a week #cdnpolj pic.twitter.com/XWeuYe9wpc — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) February 11, 2026

Izrazi sućuti pristižu iz cijelog svijeta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da Francuska stoji uz kanadski narod. Njemački kancelar Friedrich Merz poželio je ozlijeđenima brz oporavak, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je da nitko ne bi smio ostati ravnodušan kad se ubijaju djeca.

Premijer Andrej Plenković izrazio je sućut obiteljima žrtava, kanadskom narodu i premijeru Carneyju.