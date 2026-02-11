Prvo je ubila svoju obitelj, a onda je počinila masakr u školi, policija: "Puno smo godina dolazili u njezin dom"

Kanadska policija je identificirala napadačicu koja je u zajednici Tumbler Ridge u Britanskoj Kolumbiji u utorak ubila devet osoba, a najmanje 25 ozlijedila.

Riječ je o 18-godišnjoj Jesse Van Rootselaar iz Tumbler Ridgea. Policijski dužnosnik Dwayne McDonald je pojasnio da je osumnjičena identificirana kao žena, ali da je rođena kao biološki muškarac.

"Identificirali smo osumnjičenu onako kako je sama odabrala da bude identificirana u javnosti i na društvenim mrežama", rekao je McDonald. "Mogu reći da je Jesse rođena kao biološki muškarac koji je otprilike, prema informacijama koje imam, prije šest godina počela sebe smatrati ženom i identificirati se kao žena, i društveno i javno", nadodao je.

Van Rootselaar trenutačno nije pohađala Srednju školu Tumbler Ridge, a školovanje je prekinula prije otprilike četiri godine, javlja Sky News.

McDonald je također rekao da je policija tijekom više godina dolazila u dom Van Rootselaar zbog intervencija povezanih s problemima mentalnog zdravlja.

Pronađena je s ranom od vatrenog oružja koju si je sama nanijela.

Identificirane žrtve

McDonald je rekao da je, unatoč ranijim informacijama o ukupno 10 mrtvih, utvrđeno da je život izgubilo devet osoba, uključujući i ubojicu. Jedna školska žrtva pronađena je na stubištu, a ostale su se nalazile u školskoj knjižnici, dodao je.

Policija je objavila da su u školi ubijeni 39-godišnja učiteljica, tri 12-godišnje učenice, dva učenika u dobi od 12 i 13 godina, a još dvije žrtve - 39-godišnja žena i 11-godišnji dječak, pronađeni su mrtvi u kući u Tumbler Ridgeu.

McDonald je otkrio da je 39-godišnja ženska osoba čije je tijelo pronađeno u kući majka osumnjičenice, a da se za 11-godišnjaka smatra da joj je bio brat ili polubrat. Članovi obitelji ubijeni su prvi, prije pucnjave u školi.