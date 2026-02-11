Američka državna tužiteljica divljala: "Ništa vi meni nećete govoriti! Vi neuspjeli, gubitnički odvjetniče!"

Američka državna tužiteljica Pamela Bondi pozvana je pred Odbor za pravosuđe Zastupničkog doma. Bondino svjedočenje trebalo je smiriti frustracije nastale zbog toga što su, pri objavi, otkriveni podaci o žrtvama, a informacije o prijestupnicima sakrivene. Bondi se nije htjela ispričati žrtvama, a došlo je i do žustre rasprave.

Rasprava je postala napeta kada je Bondi pokušala odgovoriti na postavljeno pitanje, ali je više puta bila prekidana.

"Oprostite, ja ću odgovoriti na pitanje!" poručila je u jednom trenutku.

"Odgovorite na moje pitanje!" uzvratio je zastupnik.

"Odgovorit ću na pitanje, želim odgovoriti. Vaša teatralnost je smiješna. Predsjedniče, neću se spuštati na njihovu razinu, ali odgovorit ću na pitanje", rekla je Bondi, nakon čega ju je prekinulo upozorenje da joj je vrijeme isteklo.

"Vrijeme vam je isteklo, ali dat ćemo vam još nekoliko sekundi", rečeno joj je.

Situacija je dodatno eskalirala kada se u raspravu uključio Jamie Raskin.

"Možete je pustiti da opstruira raspravu cijeli dan, ali mi to nećemo dopustiti. Ne u našem vremenu. Nikako! Rekao sam vam to, državna odvjetnice, prije nego što je rasprava počela", kazao je Raskin.

Na to mu je Bondi oštro uzvratila:

"Ništa vi meni nećete govoriti! Vi neuspjeli, gubitnički odvjetniče! Uopće niste odvjetnik", rekla je.

Verbalni sukob dodatno je zaoštrio već napetu atmosferu tijekom saslušanja o postupanju Ministarstva pravosuđa u vezi s dosjeima Jeffreyja Epsteina, koje je i prije toga obilježila oštra razmjena optužbi i upadice s obje strane.