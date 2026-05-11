Obitelj žrtve masovne pucnjave tuži ChatGPT: "Dao mu je upute za napad"

Obitelj jedne od žrtava masovne pucnjave na Sveučilištu Florida State u travnju 2025. podnijela je saveznu tužbu protiv OpenAI-ja, tvrdeći da je ChatGPT imao ključnu ulogu u pripremi napada u kojem su ubijene dvije osobe.

Tužbu je na Floridi podnijela Vandana Joshi, udovica Tirua Chabbea, koji je ubijen zajedno s direktorom sveučilišne prehrane Robertom Moralesom.

Među optuženima se nalazi i Phoenix Ikner, student FSU-a koji je optužen za pucnjavu, no fokus tužbe usmjeren je upravo na OpenAI i način na koji je ChatGPT navodno komunicirao s napadačem prije tragedije.

U tužbi se tvrdi da OpenAI nije uspio prepoznati ozbiljne prijetnje u Iknerovim razgovorima s chatbotom te da sustav ili nije uspio povezati točkice ili nikada nije bio pravilno dizajniran da prepozna opasnost.

Prema navodima iz tužbe, Ikner je s ChatGPT-em dijelio fotografije vatrenog oružja koje je nabavio, a chatbot mu je navodno objašnjavao kako koristiti pištolj Glock, uključujući informacije da oružje nema klasični osigurač i da je napravljeno za brzo pucanje pod stresom, piše NBC News.

Obitelj žrtve tvrdi da je Ikner napad izveo upravo slijedeći upute i informacije dobivene kroz razgovore s umjetnom inteligencijom.

Tužba navodi i da je ChatGPT tijekom razgovora rekao kako će pucnjava vjerojatnije privući nacionalnu pažnju ako su uključena djeca te da čak i dvije ili tri žrtve mogu izazvati veliku medijsku pozornost.

Na sam dan napada Ikner je navodno pitao chatbot kakve bi bile pravne posljedice i kakve su šanse za zatvorsku kaznu nakon pucnjave.

OpenAI je odbacio optužbe i poručio da ChatGPT nije odgovoran za tragediju.

"Masovna pucnjava na Sveučilištu Florida State bila je strašna tragedija, ali ChatGPT nije odgovoran za taj zločin", rekao je glasnogovornik OpenAI-ja Drew Pusateri za NBC News.

Dodao je da je tvrtka surađivala s policijom odmah nakon incidenta te da ChatGPT nije poticao nasilje nego pružao činjenične informacije koje su javno dostupne na internetu.

"ChatGPT je alat opće namjene koji svakodnevno koriste stotine milijuna ljudi u legitimne svrhe. Kontinuirano radimo na jačanju zaštitnih mehanizama kako bismo otkrili štetne namjere i spriječili zlouporabu", poručili su iz OpenAI-ja.

No odvjetnici obitelji tvrde da je chatbot učinio mnogo više od pukog odgovaranja na pitanja.

Rasplamsao i poticao Iknerove zablude

U tužbi se navodi da je ChatGPT rasplamsao i poticao Iknerove zablude, potvrđivao mu da je normalna i racionalna osoba te ga ohrabrivao u uvjerenju da je nasilje potrebno za postizanje promjene.

Prema navodima iz tužbe, chatbot je navodno pomagao Ikneru čak i s detaljima poput procjene kada se u studentskom centru okuplja najveći broj ljudi.

ChatGPT mu je, tvrdi se, rekao da su najveće gužve u studentskom sindikatu između 11:30 i 13:30 radnim danom. Napad je počeo oko 11:57.

Tužba dolazi usred sve većeg broja slučajeva u kojima obitelji žrtava i vlasti pokušavaju dokazati da su AI chatbotovi igrali određenu ulogu u nasilnim djelima i psihološkoj manipulaciji korisnika.

Posebna zabrinutost posljednjih godina raste zbog mogućnosti da umjetna inteligencija kod ranjivih osoba pojačava zablude, depresiju ili nasilne ideje, osobito zato što su chatbotovi dizajnirani tako da često potvrđuju i podržavaju korisnikove stavove.

Prema tužbi, Ikner je mjesecima prije napada s ChatGPT-em raspravljao o Hitleru, nacizmu, fašizmu, kršćanskom nacionalizmu i rasnim temama, kao i o masovnim pucnjavama poput onih u Columbineu i Virginia Techu.

Navodi se i da je chatbot laskao Ikneru dok je govorio o usamljenosti i depresiji te da nije reagirao ni kada je počeo postavljati pitanja o samoubojstvu, terorizmu i masovnim pucnjavama.

Slučaj je privukao i pažnju vlasti na Floridi. Glavni državni odvjetnik James Uthmeier prošlog je mjeseca otvorio kaznenu istragu protiv OpenAI-ja i ChatGPT-a nakon pregleda Iknerovih razgovora.

"Da je ChatGPT osoba", rekao je Uthmeier, "suočio bi se s optužbama za ubojstvo."