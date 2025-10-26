Šok i bijes: Prijetili mu pred klubom i premlatili oca kad je došao po njega. Umro je

Muškarac je brutalno pretučen u noći s petka na subotu ispred ugostiteljskog objekta u Novom Mestu te je kasnije podlegao ozljedama. Policija je uhitila 20-godišnjeg osumnjičenika, a za nedjelju je najavljen prosvjed.

Prema neslužbenim informacijama, mladić je nazvao oca iz kluba "LokalPatriot", tvrdeći da mu prijeti skupina ljudi i moleći ga da dođe po njega. Otac, inače poznati ugostitelj, odmah je stigao.

Čim je izašao iz automobila, napala ga je skupina muškaraca, navodno pripadnika romske zajednice, i nanijela mu teške ozljede glave. Hitna pomoć uspjela ga je reanimirati na mjestu događaja, no stanje mu je bilo iznimno kritično te je prevezen u bolnicu. Unatoč naporima liječnika, muškarac je preminuo u subotu nešto prije 22 sata, piše 24ur.com.

Policijska uprava Novo Mesto potvrdila je da su dojavu o događaju u Rozmanovoj ulici primili oko 2:30 ujutro. Nakon očevida i intenzivne istrage, kriminalisti su identificirali, locirali i uhitili 20-godišnjeg osumnjičenika jučer poslijepodne. Zbog tijeka istrage, policija zasad ne otkriva više detalja, a o svemu će obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.

Gradska općina Novo Mesto najoštrije je osudila napad, a kao odgovor na tragičan događaj najavljen je prosvjed i paljenje svijeća ispred kluba gdje se napad dogodio.

Ravnatelj policije Damjan Petrič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar potvrdili su da su policijske snage u jugoistočnoj Sloveniji pojačane zbog "aktualnih prilika". Petrič je potvrdio da je napadač kao maloljetnik već bio evidentiran zbog kaznenih djela s elementima nasilja.

Nakon napada reagirao je i slovenski premijer Robert Golob: "Nasilje se ne događa preko noći. Rađa se u okruženju gdje kazna ne slijedi čin, gdje se pravda odgađa i gdje odgovornost gubi smisao." Golob je sazvao sastanak u uredu premijera, gdje očekuje ministricu pravosuđa Andreju Katič, ministra unutarnjih poslova Boštjana Poklukara, ministra rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti Luku Mesca, glavnu državnu odvjetnicu Katarinu Bergant, predsjednika Vrhovnog suda Miodraga Đorđevića i ravnatelja policije Damjana Petriča.

Nakon sastanka, s nadležnim ministrima otputovat će u Novo mesto kako bi se sastao s lokalnom zajednicom i upoznao s mjerama na terenu.