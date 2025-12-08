Globalni vođa ISIS-a ima ženu i djecu u Velikoj Britaniji: "Nije nikad radio kućanske poslove. Jedan dan je samo otišao..."

Abdul Qadir Mumin, novi vrhovni zapovjednik Islamske države, trenutno se nalazi u planinskoj regiji sjeverne Somalije i predvodi globalnu terorističku kampanju s 1200 okorjelih boraca pod svojim zapovjedništvom.

Poznat po svojoj upečatljivoj, narančasto obojenoj bradi, biserno bijelim zubima i žestokoj retorici, proglašen je jednim od najtraženijih terorista na svijetu, a preživio je nekoliko pokušaja atentata tijekom operacija američkih kopnenih i zračnih snaga te somalijskih vojnika.

Ali tisućama kilometara daleko od svog neudobnog skrovišta u planinama Cal Miskaad u Puntlandu, poluautonomnoj regiji Somalije, Mumin ima snažnu vezu s Velikom Britanijom. Dok je živio u državi od otprilike 2003. do 2010., oženio se Britankom somalijskog podrijetla Munom Abdule i s njom imao troje djece: dječaka i dvije djevojčice.

Muminova supruga i djeca nastavljaju živjeti u Britaniji, vodeći običan život u engleskim okruzima, što je u oštroj suprotnosti s njegovim životom na bojnom polju džihada. Gospođa Abdule živi u dvosobnom stanu u općini Slough sa sinom, koji sada ima 20 godina, i dvjema kćerima: 18 i 17 godina.

Borci ISIL-a Foto: DNEVNIK.hr

Dok njezin suprug kuje planove za oživljavanje kalifata Islamske države iz svog skrovišta, uz podršku militanata iz više od 30 zemalja, ona se svako jutro vozi na posao u lokalnoj zdravstvenoj tvrtki i vraća se navečer kako bi pripremila večeru.

Jedan dan ih je samo napustio

Gospođa Abdule otkrila je za Daily Mail potresne detalje o tome kako je Mumin napustio nju i njihovo troje djece, koja su tada sva imala manje od pet godina, napustivši Ujedinjeno Kraljevstvo 2010. godine ne rekavši im kamo ide kako bi mogao krenuti u globalni džihad.

"Ostavio me s troje djece. Nije mi bilo lako. Nije mi čak ni rekao kamo ide. Samo je jednog dana došao kući i rekao da odlazi. 'Napustio nas je, što još želite da kažem? Nismo ga vidjeli ni čuli više od 10 godina. Nemamo ništa s njim. Djeca znaju tko je on, ali ni oni nemaju nikakav kontakt s njim. Uopće ne razgovaramo o njemu. Jednostavno živimo svoje živote. Jednom sam ga posjetila u Somaliji jer je rekao da se promijenio, ali to nije bila istina. To je bilo prije više od 10 godina i od tada nisam imala nikakav kontakt", kaže Muna Abdule.

"Nije bio dobar otac i muž. Uvijek je bio u džamiji ili vani pokušavajući pronaći regrute za džihadistički pokret. Bio je užasan čovjek i loš muž. Nikad nije kuhao niti obavljao kućanske poslove i svake bi večeri dolazio kući i zahtijevao večeru. Bio je vrlo kontrolirajući. I jednog dana je jednostavno otišao, nije im čak ni rekao kamo ide. Dao je prednost džihadu nad obitelji. Bilo joj je jako teško. Morala je sama odgajati troje djece. Djeca su bila jako mala i nije im bilo lako objasniti gdje im je otac i što radi. Možete li zamisliti da im pokušavate sve to objasniti?“, pita se Deqa, obiteljska prijateljica.

Mumin je oženio Abdulu početkom 2003. godine na tradicionalnoj islamskoj ceremoniji koja se održala u Leicesteru. Oboje su iz klana Ali Saleebaan, a brak su dogovorili rođaci. Ona je tada imala 19 godina, dok je on imao 48.

Abdul Qadir Mumin Foto: Screenshot/Youtube

Nakon vjenčanja, živjeli su u Leicesteru gdje je Mumin postao propovjednik u džamiji Quba, ali je ubrzo postao predmet kontroverzi zbog svog ekstremističkog tumačenja svetih spisa. Nakon pritužbi, preselili se se u London i nastanili u Greenwichu, jugoistočnom Londonu, gdje su dobili troje djece.

Ibrahim, obiteljski prijatelj, rekao je da je Muminu bilo dosta progona sigurnosnih službi i da je zato otišao.

"On je tvrd čovjek koji nikada nije imao puno vremena za svoju obitelj. Ironično, postao je tvrdokorniji kada je došao u Britaniju. Prije toga, moglo bi se reći da je bio više tradicionalni propovjednik", priča Ibrahim.

Četiri braka radiklanog islamista

Mumin navodno ima ukupno četiri supruge, a Abdule je druga. Rođen je u Puntlandu i vjeruje se da ima oko 70 godina. Nakon što ju je Mumin napustio, otputovala je u Somaliju kako bi ga posjetila 2012. godine nakon što je primila vijest da se on nastanio u zemlji i da se ne namjerava vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Posjetila ga je i shvatila da se nije promijenio, pa se unatoč njegovom opstruiranju uspjela vratiti kući, ali ne prije nego ju je tajni agent britanske obavještajne službe MI6-a temeljito izmaltretirao na aerodormu u Somaliji tvrdeći da je ISIS-ovka zbog čega je neuspješno tužila britansku državu.

Muminovo putovanje u Britaniju započelo je 1990. godine, kada je pobjegao iz Somalije na vrhuncu građanskog rata i otišao u Švedsku kao izbjeglica, u pratnji svoje prve supruge Awe i njihove male kćeri, za koje se vjeruje da su još uvijek tamo.

Napustio je zemlju početkom 2003. nakon što je tajno snimljen kako novinaru govori da će genitalno osakatiti (obrezati) vlastitu kćer, što je potaknulo lokalne vlasti da pokrenu istragu protiv njega.

Dok je bio u Švedskoj, živio je s obitelji u području Hjällbo u Göteborgu, surovom dijelu grada koji je pogođen visokom stopom kriminala i nezaposlenosti. Mumin je bio redoviti propovjednik u džamiji Bellevue u gothenburškom području Gamlestan, koje je imalo ozloglašenu reputaciju zbog veza s radikalnim islamom. Vjeruje se da se upravo tamo i sam radikalizirao.

Nakon što je napustio Švedsku i otišao u Veliku Britaniju, postao je britanski državljanin, a nakon što se preselio iz Leicestera u London, s još većim žarom regrutirao je mlade ljude za džihadističku stvar dok je držao vatrene propovijedi u džamiji u Greenwichu.

To ga je dovelo do pozornosti sigurnosnih službi koje su počele pratiti njegovo kretanje, što je potaknulo Mumina da 2010. godine pobjegne iz zemlje. Prvo je otputovao u Keniju, gdje je proveo nekoliko mjeseci prije nego što se prošuljao preko granice u Somaliju.

al-Shabab borci Foto: Screenshot/Youtube

Ubrzo nakon dolaska održao je poznatu propovijed stotinama pristaša u džamiji, spalivši pred njima svoju britansku putovnicu i zaklevši se na odanost al-Shabaabu.

Mumin se brzo etablirao kao glavni ideolog radikalne skupine i rekao je njezinim naoružanim sljedbenicima da ne bi trebali mirovati dok se islam ne uspostavi u 'svakom domu diljem svijeta'.

Dok je bio u Somaliji, oženio se lokalnom ženom Fartun Abdirashid Hussein, ali ona je ostala u glavnom gradu Mogadišu dok je on nastavio voditi nomadski život izbjegavajući sigurnosne snage zemlje u njihovoj borbi protiv radikalnih islamskih skupina.

Glavni ISIS-ovac na svijetu

Prošle godine osuđen je na osam godina vojnog zatvora zbog pripadnosti ISIS-u i pomaganja u financiranju nekih od njegovih članova. Izvori tvrde da Mumin ima još jednu ženu sa sobom u utvrđenoj mreži špilja u planinama Puntland gdje se skriva.

Nakon što se u listopadu 2015. posvađao s višim vodstvom al-Shabaaba, prebjegao je ISIS-u, putem audio snimke objavljene na internetu u kojoj je izjavio svoju odanost kalifatu u nastajanju.

Mumin je doživio meteorski uspon na vrh nakon što je odigrao ključnu ulogu u oživljavanju ISIS-a koji je izgubio samoproglašeni kalifat na Bliskom istoku 2019. godine.

Mumin je ipak neobičan po tome što nije tvrdio da potječe od proroka Muhameda, što je preduvjet za kalife Islamske države.

Abdul Qadir Mumin Foto: Screenshot/Youtube

Njegov uspon do globalnog vođe skupine svjedoči o njegovoj očaravajućoj osobnosti i opsežnom iskustvu u svijetu ekstremizma i regrutiranja - pri čemu je velik dio svojih vještina u tom području usavršio tijekom boravka u Londonu.

Sigurnosni stručnjaci tvrde da se globalna baza Islamske države sada nalazi u Somaliji i da je, s Muminom na čelu, navodno financirala niz globalnih terorističkih napada, poput dvaju samoubilačkih bombaških napada ispred zračne luke u Kabulu 2021. godine, u kojima je ubijeno 169 Afganistanaca i 13 američkih vojnika.

Također se smatra odgovornim za niz drugih terorističkih napada izvedenih u susjednim istočnoafričkim zemljama. Sigurnosne snage u Puntlandu, uz podršku američkih snaga, trenutno se bore protiv Muminovih ljudi, pokrećući niz racija u pokušaju da ga ubiju i unište terorističku skupinu.

Kapetan Omar Yusuf Mohamed, časnik Pomorske policije Puntlanda (PMPF), izjavio je: "Dan kada ubijemo Mumina bit će najsretniji dan u mom životu."