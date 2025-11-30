Obavijesti Foto Video Pretražite
Niz udara

Amerika izvela snažne napade: "Pogodili smo 15 lokacija"

Piše Hina, 30. studenoga 2025. @ 22:04
Američki projektil ATACMS
Američki projektil ATACMS Foto: X / Screenshot
Američke i sirijske snage gađale su ISIS-ova skladišta oružja.
