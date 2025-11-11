Gotovo je nevjerojatno koga je Trump primio u Bijeloj kući: Novi saveznik u koaliciji protiv Islamske države

Sirija će se pridružiti međunarodnoj koaliciji protiv Islamske države (ISIS) koju predvode Sjedinjene Američke Države, rekao je u ponedjeljak američki dužnosnik pod uvjetom anonimnosti, a informaciju je potvrdio sirijski ministar informiranja Hamza al Mustafa.

"Sirija će tako postati 90. članica koalicije protiv Islamske države, udružujući snage sa Sjedinjenim Državama kako bi eliminirala posljednja uporišta ISIS-a i zaustavila priljev stranih boraca", rekao je američki dužnosnik.

Hamza al Mustafa na društvenoj mreži X poručio je da je Sirija potpisala dokument o političkoj suradnji s međunarodnom koalicijom. "Dogovor je politički i zasada ne sadržava vojne komponente", dodao je sirijski ministar informiranja.

Predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je u Bijeloj kući primio sirijskog predsjednika Ahmeda al Šaru, nekadašnjeg člana Al Qaide, pod čijim su vodstvom islamistički borci u prosincu prošle godine svrgnuli s vlasti dugogodišnjeg sirijskog predsjednika Bašara al Asada.

Al Šara je postao prvi sirijski predsjednik koji je primljen u Bijeloj kući. Otkako je on došao na čelo države, Sirija se udaljila od Asadovih ključnih saveznika Irana i Rusije te se okrenula suradnji s Turskom, zemljama Zaljeva i s Washingtonom.

"Sjedinjene Države će dopustiti Siriji da nastavi s operacijama u svom veleposlanstvu u Washingtonu kako bi se ojačala koordinacija u borbi protiv terorizma te na području sigurnosti i gospodarstva", rekao je anonimni američki dužnosnik.