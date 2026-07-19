Kaos u zračnim lukama zbog novog EU sustava: Ljudi čekaju satima i kasne na letove

Novi sustav ulaska/izlaska (EES) Europske unije gotovo je utrostručio vrijeme potrebno da britanski državljani prođu graničnu kontrolu čak i nakon uvođenja poboljšanja, kazao je šef glavne zračne luke u Rimu za BBC.

Aviokompanija Ryanair je ranije upozorila putnike koji ovog ljeta putuju u Europu da se pripreme na duža čekanja.

Granična policija u portugalskoj zračnoj luci Faro je također za BBC rekla da EES ima softverskih grešaka, ali je ustrajala u tome će se tamošnji redovi ubrzo smanjiti.

Europska komisija je rekla da su poremećaji u većini zračnih luka EU-a ograničeni i dodala da će nastaviti podržavati zemlje članice u implementaciji sustava.

"Ta će se podrška nastaviti u najvećem mogućem opsegu", dodala je Komisija.

EES traži od državljana trećih zemalja koji ulaze u šengensko područje, sastavljeno od 29 europskih država, da pri ulasku fotografiraju lice i ostave otiske prstiju.

Njihovi se podaci ponovo provjeravaju kada odlaze.

To se često radi na posebnim uređajima koji se još zovu i "kiosci", a ponekad to obavljaju granični policajci ako je naprimjer riječ o djeci mlađoj od 12 godina.

Novi postupak i uređaji se postupno uvode od listopada.

Neke europske zračne luke su suočile s višesatnim redovima na graničnoj kontroli. Neki putnici su čak i propustili letove.

Ryanair je ovog tjedna rekao da "neuspješna implementacija EES-a" dovodi do nepotrebnih kašnjenja i dugih čekanja.

Aviokompanija je rekla da bi putnici iz Ujedinjenog Kraljevstva trebali osigurati "dodatno vrijeme za svoje putovanje i biti spremni na duža čekanja na graničnoj kontroli".

U Rimu, vječno popularnom odredištu za turiste iz Britanije i svih dijelova svijeta, svi s kojima je BBC razgovarao na Španjolskom trgu imali su priču vezanu za EES.

Carl je sa svojom obitelji doputovao u Rim iz Yorkshirea.

"Bila su to dva sata stajanja u redovima, od izlaska iz zrakoplova do prolaska (kontrole) s djecom. Znao sam da će biti loše, ali ne toliko loše", kazao je.

David, koji je došao iz Sjedinjenih Američkih Država sa svojom suprugom Marlo, kazao je da su čekali u redu oko sat vremena.

"Zakasnili smo na naš prijevoz, zapravo".

BBC je naišao i na osobe koje su bile u drugim zračnim lukama. Jedna skupina je sletjela u Barceloni prije nego što je kruzerom došla u Rim.

Barry iz engleskog grada Bracknella je rekao da je proveo između 45 i 50 minuta na graničnoj kontroli jer neki od uređaja nisu radili.

Njegova prijateljica Sarah, koja je u Barcelonu stigla drugim letom, rekla je da je kontrola trajala gotovo koliko i sam let.

"Red je bio ogroman, skoro sat vremena. Jednostavno je bilo sporo", kazala je.

Sustav treba 'hitne popravke'

Rimska zračna luka Fiumicino je utvrdila da je nepraktično kada velik broj putnika koristi samoposlužne "kioske" unatoč njihovoj cijeni od 12 milijuna eura.

Britanski državljani su sada među onima koji svoje otiske prstiju i fotografije mogu ostaviti na vratima za digitalnu kontrolu dokumenata umjesto da povrh toga koriste i samoposlužne kioske. Djeca mlađa od 12 godina ih ne smiju koristiti, već moraju ići do granične policije.

Ivan Bassato, jedan od direktora zračne luke, za BBC je kazao da je integracija s vratima za digitalnu kontrolu "znatno poboljšala stvari".

No ipak, kompleksnost sustava znači da je vrijeme potrebno da britanski državljani prođu kontrolu poraslo za između sedam i 20 minuta.

"Nismo u poziciji da imate istu kvalitetu procesa kao i prije EES-a", rekao je.

Bassato je dodao da se zračna luka ponosi dobrom opremljenošću tehnologiju te da stoga "apsolutno nije zadovoljna" čekanjima od jednog ili dva sata.

"Mislim da hitno moramo popraviti određene dijelove sustava".

Bassato vjeruje da bi vlasti trebale ukloniti ponavljanje istih radnji iz postupka.

Također, volio bi da više zemalja koristi aplikaciju Europske unije za registraciju unaprijed. Samo dvije zemlje to trenutno čine: Švedska i Portugal.

Zemlje uključene u EES mogu suspendirati sustav pod izvanrednim okolnostima.

Zračne luke i aviokompanije pritišću Komisiju da dozvoli zemljama članicama da suspendiraju proces uoči osobito prometnih razdoblja. Međutim, njihov sastanak ranije ovog mjeseca nije doveo ni do kakve promjene.

Greške u sustavu

Druga zemlja u kojoj su zabilježena čekanja zbog EES-a je Portugal.

BBC je razgovarao s Pedrom Oliveirom zaduženim za graničnu kontrolu u zračnoj luci Faro. Kazao je da "ono što je nekoć bio 10-minutni red (sada) traje preko 30 minuta".

Velik broj putnika iz Britanije znači da se može očekivati određena razina redova, ali je ustrajao u tome da se ljudi "ne trebaju bojati" jer će se stvari brzo odvijati.

Čekanja duža od sat vremena su veoma rijetka u Faru, prema Oliveiri, no dodao je da bi se mogla dogoditi u slučaju da više zrakoplova nego što je bilo očekivano sleti istovremeno.

Digitalni uređaji su u pravilu najbrži način za graničnu kontrolu, kazao je.

Oliveira je također rekao da novi softver nije bez grešaka.

"(Zbog EES-a) smo veoma ovisni o tehnologiji. Poslužitelji su često isprepleteni i povezani pa ponekad nešto što se dogodi u Varšavi utječe na naš sustav ovdje".

"Povremeno dolazi do komplikacija sa serverom Europske unije. Nekada se pad sustava događa u svim zemljama članicama istovremeno pa nam treba nekoliko minuta da sve ponovo pokrenemo".

Međutim, kazao je da se to sada rjeđe događa.

Zaposleni su dodatni granični policajci kako bi pomogli. U Portugalu djeca mlađa od 16 godina idu do graničnog policajca kako bi im uzeo biometrijske podatke.