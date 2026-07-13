Iz kontrolne sobe HAC-a prati se i nadzire svaki kilometar diljem zemlje: "Imamo sustav s oko dvije tisuće kamera"

Iz operativnog centra nadzire se, upravlja i koordinira promet na mreži autocesta u cijeloj zemlji.

"Nadzire se u dužini od otprilike 1150 kilometara. U centru imamo sustav videonadzora i videodetekcije s oko 2000 kamera i, u slučaju potrebe, u Središnjem centru spajamo se na situacije koje se događaju u stvarnom vremenu na mreži hrvatskih autocesta", rekao je operater u Središnjem centru za nadzor i vođenje prometa HAC-a Zlatko Galiot.

Zlatko Galiot, operater u Središnjem centru za nadzor i vođenje prometa HAC Foto: Dnevnik Nove TV

U stvarnom vremenu na 25 ekrana prate i kako se stvaraju kolone prema jugu. Dojave ne prestaju stizati jer je Središnji centar povezan s 12 regionalnih centara.

Operativni centar HAC-a Foto: Dnevnik Nove TV

"Koordinacija nam je uvijek zajednička. Koordiniramo i s naplatom i s regionalnim centrima kako bismo povećali protočnost i kako bi korisnici mogli što prije doći do svojih ciljeva. Međutim, zbog prometnog opterećenja to nije moguće budući da danas imamo popriličan broj vozila u smjeru mora, više od 3500 vozila na sat, i zbog toga se stvaraju velike kolone", objasnio je šef Odjela za upravljanje i vođenje prometa HAC-a Mario Belavić.

Mario Belavić, šef odjela za upravljanje i vođenje prometa HAC Foto: Dnevnik Nove TV

"Ponedjeljak je postao, možemo reći, nova subota, tako da je velik intenzitet prometa u turističkoj sezoni. Tijekom blagdana i vikenda u centru imamo pomoć policijskih službenika Ravnateljstva policije, koji koordiniraju rad policijskih službenika na terenu", rekao je Galiot.

U vikendu za nama na svim autocestama kojima upravljaju prošlo je 950 tisuća vozila, jedan i pol posto više nego istog vikenda lani. Zabilježeno je i više prometnih nesreća, koje onda uzrokuju dodatne zastoje i privremena ograničenja brzine.

Operativni centar HAC-a Foto: Dnevnik Nove TV

"Regionalni centar, kada zaprimi dojavu o prometnoj nesreći ili incidentnoj situaciji, prvo postavlja prometnu signalizaciju i znakove, dalje obavještava ophodnju i Središnji centar, prema potrebi policiju, vatrogasce i druge žurne službe, a onda i javnost putem aplikacija. HAK automatski dobiva obavijest, a to ide i na našu interaktivnu kartu", objasnio je Belavić.

Turistička sezona jest najzahtjevnija i najprometnija, ali opuštanja za njih nema. Rade 24 sata na dan u smjenama od 12 sati.

Operativni centar HAC-a Foto: Dnevnik Nove TV

"Imamo zimsku sezonu, koja zahtijeva rad zbog vremenskih nepogoda, snijega, poledice, bure i soljenja, dok, kada dođu proljeće i jesen, kreću radovi na prometnicama", rekao je Belavić.

"Od svega je najljepše u cijeloj priči kada ljudima na autocesti možete bilo kako pomoći da svi sigurno stignu na svoje odredište", poručio je Galiot.

Sudeći prema ponedjeljku, tek ih čekaju pune ruke posla, a vozače test strpljenja.

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