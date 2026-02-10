VIDEO Pogledajte prizore napada američke vojske na Pacifiku

Američka vojska na društvenoj mreži X objavila je da je, u noći s ponedjeljka na utorak po srednjoeuropskom vremenu, izvela napad na brod u istočnom dijelu Pacifika te da je pritom usmrtila dvije osobe, objavio je Reuters.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tom je objavom potvrdila nastavak provođenja kampanje kojom se želi zaustaviti put droge prema Sjedinjenim Američkim Državama. Potvrđeno je da je i taj napadnuti brod sudjelovao u krijumčarenju narkotika.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

U ovoj objavi dodano je da je američka vojska imala i tehničku podršku Ekvadorskog centra za koordinaciju pomorskog spašavanja.

Krajem prošle 2025. godine američka vojska došla je do blizu sto ubijenih osoba koji su po njihovim navodima krijumčarili drogu plovnim putovima, a napadi na brodove donekle su se prorijedili u 2026. godini.