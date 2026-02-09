Lovili ih preko pola svijeta! Amerikanci upali na još jedan tanker: "Pokušali su pobjeći, a mi smo ih slijedili"

Američke vojne snage ukrcale su se na tanker za naftu koji je pod sankcijama u Indijskom oceanu nakon što su brod pratile još od Karipskog mora, objavio je Pentagon u ponedjeljak.

U priopćenju Pentagona objavljenom na društvenim mrežama nije navedeno je li brod povezan s Venezuelom, koja se suočava s američkim sankcijama na naftu i oslanja se na takozvanu flotu u sjeni, sastavljenu od tankera s lažnim zastavama, kako bi krijumčarila sirovu naftu u globalne opskrbne lance.

Međutim, Aquila II bila je jedan od najmanje 16 tankera koji su prošlog mjeseca isplovili s venezuelske obale nakon što su američke snage zarobile tadašnjeg predsjednika Nicolasa Madura, rekao je Samir Madani, suosnivač platforme TankerTrackers.com.

Naveo je da je njegova organizacija koristila satelitske snimke i fotografije s razine mora kako bi dokumentirala kretanje broda.

Prema podacima koje je brod u ponedjeljak emitirao, trenutačno nije natovaren sirovom naftom.

Aquila II je tanker pod panamskom zastavom koji je pod američkim sankcijama zbog prijevoza nezakonite ruske nafte. U vlasništvu je tvrtke s prijavljenom adresom u Hong Kongu, a podaci o praćenju broda pokazuju da je tijekom većeg dijela prošle godine imao isključen radio-transponder, praksu poznatu kao "plovidba u mraku", koju krijumčari često koriste kako bi prikrili svoju lokaciju.

Američko Južno zapovjedništvo, koje nadzire Latinsku Ameriku, priopćilo je u e-mailu da nema što dodati objavi Pentagona na platformi X.

U objavi je navedeno da je vojska provela "pravo posjeta i pomorsku interdikciju" nad brodom.

Pentagon je priopćio da je Aquila II djelovala suprotno karanteni sankcioniranih plovila na Karibima koju je uspostavio predsjednik Trump. "Pobjegla je, a mi smo je slijedili", navodi se u priopćenju.

Sjedinjene Američke Države nisu objavile da su zaplijenile brod, što su ranije učinile s najmanje još sedam tankera pod sankcijama povezanih s Venezuelom.

Nakon američkog svrgavanja Madura u iznenadnoj noćnoj operaciji 3. siječnja, administracija Donalda Trumpa krenula je u nastojanje da preuzme kontrolu nad proizvodnjom, preradom i globalnom distribucijom venezuelanskih naftnih proizvoda.

Dužnosnici republikanske administracije predsjednika Trumpa jasno su dali do znanja da zapljenu tankera vide kao način prikupljanja sredstava dok pokušavaju obnoviti teško oštećenu venezuelansku naftnu industriju i oporaviti njezino gospodarstvo.

Trump također nastoji ograničiti dotok nafte na Kubu, koja se suočava s oštrim američkim ekonomskim sankcijama i uvelike ovisi o isporukama nafte od saveznika poput Meksika, Rusije i Venezuele.

Od operacije u Venezueli Trump je poručio da venezuelanska nafta više neće ići na Kubu te da je kubanska vlada na rubu pada. Nedavno je potpisao i izvršnu uredbu kojom bi se uvele carine na svu robu iz zemalja koje prodaju ili isporučuju naftu Kubi, čime se prvenstveno vrši pritisak na Meksiko, koji je Kubi služio kao ključni izvor opskrbe naftom, piše AP.

"Tijekom noći američke vojne snage provele su pomorsku interdikciju i ukrcaj na brod Aquila II bez ikakvih incidenata", napisao je ministar obrane Pete Hegseth u objavi na platformi X, dodavši da je posada tankera pokušala izbjeći američke snage. "Pokušali su pobjeći, a mi smo ih slijedili", poručio je.

Američko Ministarstvo obrane potvrdilo je da je operacija provedena bez incidenata te navelo da su američke snage brod pratile na dugoj ruti, od Karipskog mora do Indijskog oceana.

When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.



Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026

U objavi na X-u istaknuto je kako će Washington nastaviti provoditi mjere nadzora i zabrane plovidbe za sankcionirana plovila bez obzira na udaljenost.

"Kada kažemo karantena, to i mislimo. Ništa neće spriječiti Ministarstvo obrane da brani našu domovinu – čak ni u oceanima na drugom kraju svijeta", poručeno je, piše AP.