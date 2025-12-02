Nova istraga otkriva mračne tragove: Serijski ubojica hrvatskih korijena imao još desetke žrtava?

Umirovljeni detektiv londonske Metropolitanske policije Hugh Hughes gotovo tri desetljeća putovao je između Walesa i Canberre u pokušaju da razriješi zagonetno ubojstvo Keren Rowland, rođakinje svoje supruge Andree, Australke. Hughes je uvjeren da je Rowland, koja je nestala 26. veljače 1971., bila prva žrtva zloglasnog serijskog ubojice Ivana Milata.

Milat, osuđen 1994. na doživotni zatvor zbog ubojstva sedam backpackera čija su tijela pronađena u šumi Belanglo u Novom Južnom Walesu, umro je 2019. godine. No brojni istražitelji i političari uvjereni su da stvarni broj njegovih žrtava može biti znatno veći.

Zastupnik stranke Legalize Cannabis u Novom Južnom Walesu Jeremy Buckingham smatra da Milat nije ubio samo sedmero ljudi, nego više od 80. Njegovo intenzivno zagovaranje dovelo je do uspostave istrage o neriješenim ubojstvima i nestancima od 1965. do 2010. godine.

Premijer Chris Minns prihvatio je inicijativu nakon što mu je Buckingham pokazao fotorobot iz 1965. za koji se vjeruje da prikazuje počinitelja ubojstva dviju djevojčica iz Wanda Beacha, a koji neodoljivo podsjeća na mladog Ivana Milata.

Buckingham tvrdi da istraga mora ići dalje od pojedinačnih slučajeva: "Moguće je da su Milata veze s moćnim i korumpiranim interesima desetljećima štitile od istrage i kaznenog progona."

Za Hughesa nema dvojbe: "Ako je Milat ubio Keren, a 95 do 98 posto sam siguran da jest, onda je ona bila njegova prva žrtva."

Rowland je imala 20 godina i bila u petom mjesecu trudnoće kada je nestala. Trebala je pokupiti sestru u centru Canberre i zajedno s njom otići na zabavu, no nikad nije stigla. Njezin automobil pronađen je napušten, a njezini posmrtni ostaci otkriveni su tri mjeseca kasnije u plantaži borova izvan grada.

Hughes tvrdi da je Milat bio među prvim osumnjičenima, što nikada nije objavljeno javnosti. Potvrđeno je da je u to vrijeme radio u vodoopskrbnom odboru Queanbeyana, nedaleko od mjesta gdje je Rowland pronađena.

Milatova brutalna prošlost

Nekoliko mjeseci nakon Rowlandina nestanka, Milat je optužen za otmicu i silovanje dviju autostoperica, Margaret Patterson i Grete. Odvezao ih je na osamljeni put, prijetio noževima i napao. Uspjele su pobjeći i potražiti pomoć. Milat je uhićen, ali je pobjegao na Novi Zeland, a kasnije je na sudu oslobođen zbog diskreditacije žrtava.

Unatoč sumnjama, nitko nikada nije optužen za ubojstvo Keren Rowland.

Buckinghamov ured prekriven je fotografijama nestalih i ubijenih osoba od 1960-ih do 1990-ih. Nekoć lokalni interes prerastao je u nacionalnu istragu.

"Ako počneš ubijati 1971., vrlo je vjerojatno da ćeš nastaviti ubijati", kaže.

Policija NSW-a još je 1990-ih analizirala 58 slučajeva koji bi mogli biti povezani s Milatom. Izdvojena su tri s izrazito visokim stupnjem sličnosti: Keren Rowland (1971.), Peter Letcher (1987.), čije je tijelo pronađeno s ubodnim ranama i tragovima mučenja i Dianne Pennacchio (1991.), čije je tijelo pronađeno u šumi Tallaganda, također izbodeno na način koji podsjeća na žrtve iz Belangla

Mnoge žrtve bile su mladi ljudi, nerijetko autostoperi, često seksualno napadnuti i ostavljeni u šumama, prekriveni lišćem identično Milatovim ubojstvima.

Zastupnica Zelenih Sue Higginson rekla je u parlamentu da brojna svjedočanstva ukazuju na to da policija desetljećima nije slijedila ključne tragove.

"Policijske snage u vrijeme Milatovih zločina nisu bile ono što su danas", istaknula je, piše Guardian.

Policija NSW-a potvrdila je da će surađivati s istragom, a ministrica policije Yasmin Catley poručila je da će istraga pokazati izvanredan rad odjela za neriješena ubojstva i forenzičkih službi.

Saslušanja počinju 2026.

Hughes se nada da će nova istraga napokon donijeti odgovore i zatvoriti poglavlje koje traje više od pola stoljeća.

Saslušanja u parlamentu započet će sredinom 2026. godine, a obitelji žrtava nadaju se da će istina o Ivan Milatu konačno izaći na vidjelo bez obzira koliko mračna bila.

Ivan Robert Marko Milat bio je peti u nizu 14 braće i sestara, rođen 27. 12. 1944. u obitelji hratskog imigranta Stjepana Milata iz Blata na Korčuli i Australke. Otac je bio iznimno nasilan prema djeci i supruzi, a Ivana i braću je naučio kako se služiti oružjem kojim je ovaj postao opsjednut. Obitelj je bila siromašna, a osim oca, prema djeci je bila nasilna i majka.

Milat je ostao jedan od najozloglašenijih australskih ubojica.

Ubojičin brat, Boris, jednom je prilikom australskim medijima ispričao kako je bilo jasno da će Ivan nekog ubiti kad mu je bilo tek 10 godina.

"Bilo je jasno već kad je imao 10 godina da će nekoga ubiti. Bilo je to nešto u njemu. Imao je drugačiju psihu. On je psihopat i to se iz njega izišlo na površinu stavom -ja mogu sve, ja mogu sve", ispričao je Boris. On je isto uvjeren je da je njegov brat počinio puno više ubojstva od sedam za koje je osuđen na sedam doživotnih kazni.

"Bio je još prilično normalan do dobi od 12 ili 14. A onda sam o njemu čuo za te stvari, znate, od njegovih prijatelja. Hvalili bi se kako bi izlazili noću u provod i radili razne stvari mačetama. Za njega sam čuo da je jednom prilikom presjekao psa popola", ispričao je Boris.

Ubojstva za koje je Milat osuđen bila su brutalna. Jednoj je žrtvi odrubio glavu, drugoj je 10 puta pucao u glavu, neke je toliko brutalno izbo nožem da su im kosti bile načete, neke je vezao i silovao...

Milat je nastavio sablažnjavati autralsku javnost i nakon što je završio iza rešetaka. Štrajkao je glađu, plastičnim nožem si je odrezao mali prst na ruci i stavio ga u omotnicu koju je adresirao na predsjednika Visokog suda, gutao je žilete i druge metalne predmete.