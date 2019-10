Braća zloglasnog serijskog ubojice Ivana Milata kažu da se isticao u obitelji s 14 djece. Bio je najpametniji od njih, a još kao dječak pokazivao je znakove da bi mogao nekog ubiti.

U australskom zatvoru u 74 godini umro je Ivan Milat, serijski ubojica koji je osuđen na sedam doživotnih kazni zbog ubojstva sedmero ljudi na jugoistoku Australije između 1989. i 1992. Uhićen je 1994., a osuđen 1996. godine. Presudno je bilo svjedočenje Britanca koji mu je uspio pobjeći. Osim toga, u Milatovoj kući policija je pronašla cijeli arsenal oružja među kojima je bilo i oružje kojima su počinjena ubojstva.

Milatu je u svibnju ove godine dijagnosticiran karcinom želuca i jednjaka u terminalnoj fazi.

Bilo je jasno da će nekog ubiti

Ivan Robert Marko Milat bio je peti u nizu 14 braće i sestara, rođen 27. 12. 1944. u obitelji hratskog imigranta Stjepana Milata iz Blata na Korčuli i Australke. Otac je bio iznimno nasilan prema djeci i supruzi, a Ivana i braću je naučio kako se služiti oružjem kojim je ovaj postao opsjednut. Obitelj je bila siromašna, a osim oca, prema djeci je bila nasilna i majka.

Milat je ostao jedan od najozloglašenijih australskih ubojica. O njemu su snimljene hit serija i emisija “Hvatanje Milata” i "Wolf Creek" koje su bile najgledanije u to vrijeme na australskoj televiziji.

Ubojičin brat, Boris, odvojio se od obitelji koja je živjela po svojim pravilima na rubu Sydneya i odbacivala ga. Nije se uklapao u njihov nasilni način života i provođenje samovolje. On je australskim medijima ispričao kako je bilo jasno da će Ivan nekog ubiti kad mu je bilo tek 10 godina.

"Bio je najpametniji"

"Bilo je jasno već kad je imao 10 godina da će nekoga ubiti. Bilo je to nešto u njemu. Imao je drugačiju psihu. On je psihopat i to se iz njega izišlo na površinu stavom 'ja mogu sve, ja mogu sve'", pričao je Boris za Sunday Night.

Boris Milat uvjeren je da je njegov brat počinio puno više ubojstva od sedam za koje je osuđen na sedam doživotnih kazni.

"Bio je još prilično normalan do dobi od 12 ili 14. A onda sam o njemu čuo za te stvari, znate, od njegovih prijatelja. Hvalili bi se kako bi izlazili noću u provod i radili razne stvari mačetama. Za njega sam čuo da je jednom prilikom presjekao psa popola", ispričao je Boris. A Ivan Milat svoju "kriminalnu karijeru" počeo je provalama i krađama zbog čega je u mladosti bio u zatvoru.

Osim po devijantnom ponašanju Ivan se kao mladić isticao kao nadaren učenik, nepušač i antialkoholičar naviknut na težak rad.

"Uvijek je bio najpametniji od svih nas", rekao je za Ivana drugi brat Alexander.

Žrtvama je odrubio glavu, vezao ih i silovao...

Sve do njegove smrti obitelji žrtava i Milatova obitelj se nadala kako im reći što je bilo. No do samog kraja Ivan je šutio i negirao zločine.

"Svaki dan mislimo na nju, ali to ne znači da mislimo i na Milata. Njegovo priznanje bi nam donijelo završetak ove priče", rekao je Ian Clarke, otac jedne od žrtava.

Ubojstva za koje je Milat osuđen bila su brutalna. Jednoj je žrtvi odrubio glavu, drugoj je 10 puta pucao u glavu, neke je toliko brutalno izbo nožem da su im kosti bile načete, neke je vezao i silovao...

Milat je nastavio sablažnjavati autralsku javnost i nakon što je završio iza rešetaka. Štrajkao je glađu, plastičnim nožem si je odrezao mali prst na ruci i stavio ga u omotnicu koju je adresirao na predsjednika Visokog suda, gutao je žilete i druge metalne predmete.

Za ubojstvo je osuđen i njegov nećak Matthew Milat koji je sjekirom ubio 17-godišnjeg prijatelja. Kad su ga uhitili hvalio se: "Znate tko sam ja, znate moju obitelj. Znate prezime Milat. Ja činim što i oni", prenosi The Guardian.