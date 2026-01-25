"Pamte je samo kao djevojku s kacigom": Progovorili roditelji konobarice koja je izazvala požar u baru i otkrili nove detalje

Roditelji konobarice koja se našla u središtu smrtonosnog požara u švicarskom baru otkrili su da njihova kći uopće nije trebala raditi u lokalu u kojem je izgubila život.

Jerome i Astrid Panine kažu da još uvijek ne mogu shvatiti kako je njihova "vedra i bezbrižna" kći Cyane završila u podrumu bara Le Constellation u ranim jutarnjim satima Nove godine, gdje je požar usmrtio 40 ljudi, a više od 100 ih ozlijedio.

Bračni par rekao je da je nadimak "La Fille au Casque" (djevojka s kacigom) nepravedno sveo njihovu kćer na simbol katastrofe.

Bez obzira na to što je Cyane navodno postupala prema uputama jednog od vlasnika bara da "podigne atmosferu", njezini roditelji tvrde da je nepravedno pretvorena u žrtveno janje, prenosi The Sun.

"Cyane je bila spontana, blistava i puna srca. Posjedovala je ljepotu koja je nadilazila fizički izgled. Ona ju je utjelovila. Vjerovala je ljudima bez ikakve sumnje. Zbog toga je platila najvišu cijenu - vlastitim životom", rekla je njena majka Astrid.

Kobna noć

Cyane Panine (24) stigla je u alpsko odmaralište krajem studenoga zbog sezonskog posla. Na jutro Silvestrova započela je smjenu u restoranu u vlasništvu istog para, da bi kasnije toga dana bila poslana u Le Constellation.

Veći dio noći bila je na prizemlju, gdje je dočekivala goste. Mnogi su potom slani u podrum, koji je vlasnik Jacques Moretti renovirao 2015. godine, kada je bar proširen iz običnog kafića u noćni klub. Navodno je tada suzio stepenište prema podrumu s tri metra na samo jedan.

Cyane je bila na katu kada joj je, nešto nakon 1 sat ujutro 1. siječnja, rečeno da siđe u podrum kako bi pomogla kolegama oko velike narudžbe šampanjca.

Prema iskazu danom istražiteljima, Jessica Moretti potaknula ju je da podigne atmosferu tako što će staviti zaštitnu kacigu - trik koji se redovito koristio u lokalu - dok su ostali zaposlenici nosili maske Guyja Fawkesa i stavljali prskalice u boce šampanjca.

Snimke posljednjih trenutaka pokazuju Cyane kako je podignuta na ramena 27-godišnjeg barmena Matthieua Aubruna, dok je okupljena publika bodri. Moretti se vidi u pozadini kako snima, u trenutku kada se, prema navodima, prvi plamenovi pojavljuju na stropu iznad Cyane.

Zaslijepljena vizirom kacige, Cyane očito nije bila svjesna opasnosti koja se odvijala iznad nje. U roku od nekoliko sekundi, vatra se proširila po zvučnoj izolaciji na stropu, izazvavši tzv. flashover koji je zahvatio cijeli podrum.

Glazba je nastavila svirati, a presudni trenuci izgubljeni su prije nego što su ljudi shvatili da moraju bježati. Mnogi su pokušali pobjeći uz usko stepenište u isto vrijeme.

Drugi, uključujući Cyane, navodno su pokušali pobjeći kroz drugi izlaz, koji je kasnije pronađen zaključan.

Njezini roditelji tvrde da su vrata bila zatvorena kako bi se spriječio ulazak gostiju koji nisu platili. "Da su vrata bila otvorena, možda ne bi bilo mrtvih", rekao je Cyanein otac Jerome (59).

Roditelji kažu da tvrdnje kako je njihova kći na neki način izazvala požar dodatno produbljuju njihovu bol, osobito jer se protiv vlasnika bara vodi kaznena istraga zbog ubojstva iz nehaja.

Roditelji također odbacuju tvrdnje obitelji Moretti da je Cyane bila "kao član obitelji", navodeći optužbe da nije imala ugovor o radu, da se žalila na iscrpljenost te da nije prošla nikakvu sigurnosnu obuku.

"Ne mogu prihvatiti da se moja kći pamti samo kao djevojka s kacigom", zaključio je Jerome.