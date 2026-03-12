Švicarska privremeno zatvorila veleposlanstvo u Iranu

Švicarska je privremeno zatvorila svoje veleposlanstvo u Teheranu zbog "sve većeg sigurnosnog rizika", priopćile su vlasti u srijedu navečer.

Švicarska je desetljećima zastupala američke interese u Iranu. Američka vlada "poštuje odluku švicarske vlade" i "duboko je zahvalna na predanosti" veleposlanstva i njegovog osoblja, priopćilo je američko veleposlanstvo u Bernu.

Njihov rad ostaje ključan za zaštitu američkih interesa i podršku našim građanima, dodaje se u priopćenju.

Švicarska vlada je rekla da će, u konzultaciji sa zainteresiranim zemljama, "nastaviti održavati otvorenu komunikacijsku liniju između Sjedinjenih Država i Irana".

Švicarski veleposlanik u Teheranu i pet članova osoblja napustili su Iran kopnenim putem u srijedu i sada su na sigurnom izvan zemlje, priopćila je vlada. "Vratit će se u Teheran čim situacija to dopusti", napominju.

Švicarska je putem veleposlanstva u Teheranu imala ulogu prenošenja poruka između SAD-a i Irana i bila na usluzi američkim državljanima u potrebi.