Dvoje turista pronađeno mrtvo u poplavljenom autu u Australiji: "Tragično su izgubili živote"

Pronađena su tijela dvoje kineskih turista koji su nestali u poplavnim vodama u australskoj saveznoj državi Queensland.

Nestanak muškarca (26) i žene (23), koji su automobilom putovali iz Brisbanea prema regiji North Burnett, prijavljen je u utorak, nakon što nisu stigli na svoje odredište, izvijestio je BBC.

Policija je priopćila da je njihov automobil pronađen u srijedu poslijepodne u blizini mjesta Kilkivan kod Gympieja, nakon opsežne potrage u kojoj su sudjelovali policijski službenici, Državna služba za izvanredne situacije i helikopteri.

U četvrtak je objavljeno da su unutar vozila, koje je bilo potopljeno, pronađena dva tijela. Obaviješteni su članovi obitelji, a policija surađuje s kineskim konzulatom.

Gradonačelnik Gympieja Glen Hartwig rekao je da su ove dvije smrti velika tragedija.

"Ti su ljudi došli u Australiju da bi vidjeli našu prekrasnu zemlju, a na kraju su tragično izgubili živote", rekao je.

Tijekom posljednjih nekoliko dana na snazi su velika upozorenja na poplave diljem Queenslanda, a razine nekih rijeka zbog obilnih kiša i dalje rastu. Poplavljene su stotine kuća.