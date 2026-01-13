Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
"Zašto su vrata bila zaključana?"

Ona je izazvala stravičan požar u baru smrti, roditelji su očajni: "I ona je žrtva, htjela je pomoći gostima"

Piše I. H., 13. siječnja 2026. @ 15:26 komentari
Cyane Panine
Cyane Panine Foto: X screenshot
Konobarica Cyane Panine nosila je boce šampanjca ukrašene gorućim prskalicama. Nesvjesna opasnosti prinijela ih je stropu, koji se iznenada zapalio...
Najčitanije
  1. Tinejdžerice pale sa sanjki, teško su ozlijeđene
    vikale da uspori

    UZNEMIRUJUĆE Snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
  2. Ilustracija
    CIČA ZIMA

    "Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
  3. Rumunjska vojska
    "Sve nam je teže"

    Mijenja se karta Europe, jedna zemlja gubi samostalnost? "Ovako ne možemo opstati"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Uoči sastanka u Bijeloj kući Danska povlači crtu: "Nema pregovora o Grenlandu"
odgovor na trumpove pretenzije
Izvanredna presica u Kopenhagenu uoči sastanka u SAD-u: "Naša poruka je jasna"
Beduini se prerušili u izraelske vojnike i opljačkali zlatarnu
Pronađeno oružje
VIDEO Beduini se maskirali u izraelske vojnike i opljačkali zlatarnicu
Kako se piše: mrazovi ili mrazevi
Kako se piše
Mrazovi ili mrazevi
Cyane Panine je izazvala stravičan požar u švicarskom baru smrti
"Zašto su vrata bila zaključana?"
Ona je izazvala stravičan požar u baru smrti, roditelji su očajni: "I ona je žrtva, htjela je pomoći gostima"
Prodaje se stan u Ulici Medveščak u Zagrebu
BIJELO JAJE
Prodaje se prostran stan na atraktivnoj lokaciji: Do Trga bana Jelačića je 15 minuta hoda
Parlament smijenio ministra obrane, Zelenski već ima nasljednika
Bivši premijer
Ukrajinski parlament smijenio ministra obrane
VIDEO Uznemirujuća snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
vikale da uspori
UZNEMIRUJUĆE Snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
Tisuće turista zapele u Laponiji
CIČA ZIMA
"Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
Predsjednica Moldavije Maia Sandu: "Glasala bih za ujedinjenje s Rumunjskom"
"Sve nam je teže"
Mijenja se karta Europe, jedna zemlja gubi samostalnost? "Ovako ne možemo opstati"
Devetero beba umrlo u rodilištu tijekom blagdana: Pokrenuta istraga
Horor u Rusiji
Obitelji u šoku, umrlo devetero beba: Pokrenuta golema istraga, a sumnja se na jednu stvar
Strava kraj Zaprešića: Mrtvu ženu pronašli u kući, a dva člana obitelji prevezena u bolnicu
Trovanje monoksidom
Strava kraj Zaprešića: Mrtvu ženu pronašli u kući, a dva člana obitelji prevezena u bolnicu
Župnik iz Vodica objavio koliko je novca dobio od blagoslova
više od 1750 obitelji
Župnik iz Vodica objavio koliko je novca dobio od blagoslova
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
VIDEO Uznemirujuća snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
vikale da uspori
UZNEMIRUJUĆE Snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
Tisuće turista zapele u Laponiji
CIČA ZIMA
"Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
Strava kraj Zaprešića: Mrtvu ženu pronašli u kući, a dva člana obitelji prevezena u bolnicu
Trovanje monoksidom
Strava kraj Zaprešića: Mrtvu ženu pronašli u kući, a dva člana obitelji prevezena u bolnicu
show
Pogledajte kako je izgledao prvi ples Nediljka i Pije Bulj
svadbeno slavlje!
Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja
Ruben Van Gucht s Valentine Besard na dodjeli nagrade
modno se uskladili
Ruben Van Gucht na dodjelu važne nagrade stigao u društvu manekenke u čijem društvu je već viđen
Hugh Jackman i Sutton Foster uživaju na odmoru
više se ne kriju
Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga
zdravlje
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
Često zanemarujemo
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Umijeće znojenja: Kako prirodna medicina liječi zimske viroze bez kemije?
Zaboravljena mudrost starih naroda
Umijeće znojenja: Kako prirodna medicina liječi zimske viroze bez kemije?
zabava
Mališan oduševio prvim koracima, snimka je apsolutni hit
Mali šarmer
Mališan oduševio prvim koracima, snimka je apsolutni hit
Ovaj će vas kviz dobro namučiti, osim ako ste kvizaški genijalac
Pokažite što znate!
Ovaj će vas kviz dobro namučiti, osim ako ste kvizaški genijalac
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
tech
Kineska istraga je poruka SAD-u: “Ne dirajte naše AI talente i tehnologiju”
Reakcija iz Pekinga
Kineska istraga je poruka SAD-u: “Ne dirajte naše AI talente i tehnologiju”
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško”
Objasnio i zašto
Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško”
sport
Šokantan rezultat na utakmici Srbije i Španjolske na Euru u Beogradu
oho!
Šokantan rezultat utakmice Srbije i Španjolske na Euru u Beogradu
Završen još jedan transfer: Dinamo prodao igrača u susjedstvo
službeno
Završen još jedan transfer: Dinamo prodao igrača u susjedstvo
VIDEO Pogledajte kako je Srbija šest sekundi prije kraja srušila svjetske i europske prvake
PRED KRCATOM DVORANOM
VIDEO Pogledajte kako je Srbija šest sekundi prije kraja srušila svjetske i europske prvake
tv
Kumovi: Novi nastavci "Kumova" uskoro na Novoj TV!
USKORO
Novi nastavci "Kumova" uskoro na Novoj TV!
Tajne prošlosti: Bol je prevelika i gubi kontrolu nad svojim postupcima
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Bol je prevelika i gubi kontrolu nad svojim postupcima
Daleki grad: U potpunom je rasulu – hoće li se voditi obećanjem ili srcem?
DALEKI GRAD
Daleki grad: U potpunom je rasulu – hoće li se voditi obećanjem ili srcem?
putovanja
Tjedni jelovnik od 12.1. do 18.1. 2026.fina zimska jela
Tjedni jelovnik
Griju, fina su i ne zahtijevaju puno posla u kuhinji: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna
Zapečeni krumpir veganski recept
100 posto biljno
Ovaj zapečeni krumpir je savršenstvo, a za njegovu pripremu ne treba vam mlijeko ni maslac
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Nježne edamame
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
novac
Ovaj zdravstveni startup vrijedan 1,7 milijardi dolara započeo je s majkama. Sada šire model
Virtualna skrb
Ovaj zdravstveni startup vrijedan 1,7 milijardi dolara započeo je s majkama. Sada šire model
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Ovi milijarderi ulažu u Grenland nakon što je Trump pokazao interes za pripajanje tog otoka SAD-u
Trag novca
Ovi milijarderi ulažu u Grenland nakon što je Trump pokazao interes za pripajanje tog otoka SAD-u
lifestyle
Kuhinja Luke Modrića
Baš je moderna
Pogledajte kuhinju Luke Modrića: Otok je posebno zanimljiv, a napa izgleda kao iz restorana
Zagreb špica: Tajice s efektom kože u zimskom street style izdanju
ODMAK OD KLASIKE
Na zagrebačkoj špici smo pronašli jedine tajice koje žene toleriraju kad su temperature ispod nule
Balzami za usne koji smanjuju osjećaj nelagode u zimskim mjesecima
SAVEZNICI NA MINUSIMA
Izdvojili smo 10 balzama koji spašavaju usne na minusima, najjeftiniji je 3,25 eura
sve
Pogledajte kako je izgledao prvi ples Nediljka i Pije Bulj
svadbeno slavlje!
Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja
Šokantan rezultat na utakmici Srbije i Španjolske na Euru u Beogradu
oho!
Šokantan rezultat utakmice Srbije i Španjolske na Euru u Beogradu
Završen još jedan transfer: Dinamo prodao igrača u susjedstvo
službeno
Završen još jedan transfer: Dinamo prodao igrača u susjedstvo
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene