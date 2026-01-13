Ona je izazvala stravičan požar u baru smrti, roditelji su očajni: "I ona je žrtva, htjela je pomoći gostima"

Videozapisi konobarice s kacigom iz bara Le Constellation u švicarskoj Crans-Montani uoči stravičnog požara na Staru godinu postali su viralni. Kako su otkrili švicarski mediji, riječ je o 24-godišnjoj Cyane Panine, koja je nosila boce šampanjca ukrašene prskalicama, a bila je na ramenima maskirane osobe.

Nesvjesna opasnosti prinijela je goruće prskalice blizu zapaljivog zvučno izoliranog stropa, koji se iznenada zapalio – i u roku od nekoliko minuta cijela prostorija bila je u buktinji.

Bio je to početak katastrofe koja je dovela do 40 smrtnih slučajeva i 116 ozlijeđenih. Mlada konobarica, Francuskinja Cyane, također je poginula u požaru.

Posljednjih dana na društvenim mrežama dijeljene su izjave i fotografije koje navodno potvrđuju da je Cyane Panine žena s kacigom. Najupečatljiviji trag: njezina izrazito duga, plava kosa – ispletena u pletenicu, virila je iz njezine kacige.

New Year's Fire Kills 40 at Swiss Ski Resort Bar



Must Watch



A fire broke out around 1:30 a.m. on New Year's Day at Le Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland



Killing at least 40 people and injuring 119, mostly young partygoers aged 16 to 26.#SwissFire #CransMontana pic.twitter.com/s2XWMc2En4 — Sumit (@SumitHansd) January 3, 2026

Mediji su objavili i transkripte razgovora s vlasnicima bara, bračnim parom Moretti. Oni upućuju na to da je par jasno identificirao ženu na fotografijama snimljenima tijekom noći užasa: preminula 24-godišnjakinja bila je bliska prijateljica vlasnika.

Uzaludni pokušaji oživljavanja

Prema transkriptima, Jacques Moretti (49) izjavio je da je na Staru godinu pokušao ući u bar nakon požara. Nije uspio kroz glavni ulaz. On i njegov pratitelj uspjeli su ući samo kroz pomoćna vrata. Međutim, ta su vrata bila zaključana iznutra – što je vjerojatno koštalo života nekoliko gostiju. Moretti je rekao da ne može objasniti zašto su bila zaključana.

Iza vrata muškarci su pronašli nekoliko ljudi kako nepomično leže na podu te ih izvukli van. Među poginulima bila je i mlada konobarica.

"Pokušavali smo je reanimirati više od sat vremena – dok nam bolničari nisu rekli da je prekasno", ispričao je Moretti.

Vlasnica bara Jessica Moretti (40) ispričala je policiji sljedeće o 24-godišnjoj konobarici Cyane:

"Bila nam je kao mlađa sestra. Provela je Božić s nama. Shrvana sam."

Écoute-moi bien, parce que je ne vais pas mâcher mes mots : ce massacre au Constellation à Crans-Montana n’est pas un “accident”. C’est un carnage prévu, une chaîne de négligences criminelles qui schlingue la cupidité à plein nez et le mépris absolu pour la vie des jeunes.

Oui,… pic.twitter.com/yQd1pSZPjV — Tony Truant (@TonyTruant01) January 2, 2026

"Umrla je u najboljim godinama života"

Blick je kontaktirao s odvjetnicom Sophie Haenni, koja zastupa obitelj Cyane Panine.

"Moji klijenti su izgubili kćer, sestru. Izgubili su voljenu osobu, divnu osobu. Panine je očito bila žrtva ovih tragičnih događaja. Umrla je u najboljim godinama života. Svi njezini snovi su uništeni!"

Je li doista njihova kći izazvala požar, roditelji ne mogu potvrditi dok istraga ne završi.

"Navečer 31. prosinca njezin je zadatak u prizemlju bio pozdraviti i smjestiti goste. Nije bila zadužena za posluživanje za stolom. Jessica Moretti zamolila ju je da siđe dolje kako bi pomogla kolegama zbog velikog broja naručenih boca. Cyane je slijedila ovu uputu i obavila svoje dužnosti – u prisutnosti menadžerice Moretti", kaže odvjetnica Haenni te dalje objašnjava:

"Vrlo je vjerojatno da je požar uzrokovan velikim brojem prskalica, koje su istovremeno upaljene na istom mjestu. Međutim, istraga će to morati razjasniti. U svakom slučaju tragedija se mogla izbjeći da su se poštovali sigurnosni standardi i provodile odgovarajuće provjere. Cyane Panine ne snosi nikakvu odgovornost."

Cyane Panine Foto: X screenshot

"Cyane nije bila upoznata s opasnostima stropa i nije prošla nikakvu sigurnosnu obuku. Ona je nesumnjivo žrtva! Da su se poštovali propisi o zaštiti od požara, požar se jednostavno ne bi dogodio."

Roditelji kritiziraju zbog zaključanih vrata

Majka djevojke u intervjuu za francusku televiziju France 3 poručila je:

"Nije bila samo lijepa izvana već je imala i prekrasno srce i dušu."

Do danas njezini roditelji ne mogu shvatiti zašto su vrata – put za bijeg – bila zaključana.

"Naravno, htjela je pobjeći. Također je htjela pomoći gostima da pobjegnu, ali, nažalost, vrata se nisu mogla otvoriti", rekao je njezin otac.

Roditelji su poručili kako za njih sunce nije izašlo 2026. godine.