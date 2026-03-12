Veliki trgovinski manevar: Trump aktivira zakon iz 1974. kako bi vratio carine unatoč presudi Vrhovnog suda

Administracija Donalda Trumpa u srijedu je najavila pokretanje novih trgovinskih istraga protiv Kine, Meksika, Europske unije i više od desetak drugih gospodarstava, s ciljem pronalaska zamjene za recipročke carine koje je predsjednik Trump ranije uveo, a koje je Vrhovni sud nedavno proglasio nezakonitima.

Istrage će se provoditi prema članku 301 Zakona o trgovini iz 1974. godine, izjavio je američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer tijekom razgovora s novinarima. Riječ je o zakonskom mehanizmu koji omogućuje Sjedinjenim Američkim Državama uvođenje carina na uvoz iz zemalja za koje se procijeni da primjenjuju nepoštene trgovinske prakse.

Carine uvedene prema članku 301 mogle bi zamijeniti barem dio recipročkih carina koje je Trump prošle godine nametnuo većini svjetskih gospodarstava bez odobrenja Kongresa.

"Predsjednikova trgovinska politika ostaje ista. Naš je cilj zaštititi američka radna mjesta i osigurati poštenu trgovinu s našim partnerima", poručio je.

Prema njegovim riječima, istrage će se fokusirati na politike i prakse određenih gospodarstava povezane sa strukturnim viškom proizvodnih kapaciteta u industrijskim sektorima.

"Očekujemo da će istraga otkriti niz nepoštenih trgovinskih praksi povezanih s viškom kapaciteta i proizvodnje u industriji", rekao je Greer. Dodao je kako američka administracija smatra da pojedini ključni trgovinski partneri raspolažu proizvodnim kapacitetima koji nisu u skladu s tržišnim poticajima domaće i globalne potražnje.

Takva situacija, prema njegovim riječima, dovela je do velikih i dugotrajnih trgovinskih suficita.

Osim Kine, Meksika i Europske unije, istrage će obuhvatiti i Japan, Indiju, Tajvan, Vijetnam, Južnu Koreju, Singapur, Švicarsku, Norvešku, Indoneziju, Maleziju, Kambodžu, Bangladeš i Tajland.

Greer je dodao kako bi u budućnosti moglo biti pokrenuto još istraga, bilo prema pojedinim zemljama ili kroz druge trgovinske mehanizme.

"Očekujemo dodatne istrage prema članku 301 na razini pojedinačnih zemalja, a moguće su i druge vrste istraga ili alata", rekao je, ne ulazeći u detalje.

U skladu s procedurom, Ured američkog trgovinskog predstavnika primit će pisane komentare o istrazi i organizirati javno saslušanje. Također će se provesti konzultacije s državama koje su predmet istrage.

"Nakon toga ćemo donijeti nalaze i analizu te predložiti, ako bude potrebno, odgovarajuće mjere", rekao je Greer. Dodao je da takve mjere mogu uključivati carine, naknade za određene usluge ili druge trgovinske instrumente.

Vrhovni sud SAD-a je 20. veljače, u odluci donesenoj omjerom glasova 6 prema 3, presudio da Trump nije imao ovlasti za uvođenje ranijih carina prema Zakonu o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA), na koji se administracija pozivala.

Nedugo nakon te odluke Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom je uvedena nova globalna carina od 10 posto prema članku 122 Zakona o trgovini. Takve carine vrijede najviše 150 dana.

Američki ministar financija Scott Bessent prošlog je tjedna u intervjuu za CNBC izjavio da očekuje kako će se američke carine do kolovoza vratiti na razine koje su bile na snazi prije presude Vrhovnog suda.

Bessent je također najavio da će Ured američkog trgovinskog predstavnika i Ministarstvo trgovine u nadolazećim mjesecima dovršiti niz trgovinskih studija koje bi mogle otvoriti put uvođenju dodatnih carina.

"Čvrsto vjerujem da će se carinske stope vratiti na staru razinu u roku od pet mjeseci. To su vrlo pouzdani izvori", rekao je Bessent, dodajući kako su postojeći trgovinski mehanizmi već izdržali tisuće pravnih izazova.