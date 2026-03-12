Uskrsno spajanje 2026.: Kako uz samo 4 dana godišnjeg dobiti 9 dana odmora u komadu?

Uskrs u 2026. godini pada 5. travnja, što otvara savršenu priliku za prvo ozbiljnije spajanje vikenda i slobodnih dana. Ako pametno iskoristite svoj godišnji odmor, možete uživati u dugom odmoru uz minimalnu potrošnju dana.

Želite maksimalno iskoristiti travanj? Izračunali smo kako uz samo četiri dana godišnjeg dobiti više od tjedan dana slobodnog.

Formula za 9 slobodnih dana (Uskrsni tjedan)

Uskrsni ponedjeljak je 6. travnja i on je neradni dan. Evo kako izgleda pobjednička kombinacija:

Subota, 4. travnja: neradni dan

Nedjelja, 5. travnja: Uskrs (neradni dan)

Ponedjeljak, 6. travnja: Uskrsni ponedjeljak (neradni dan)

Utorak, 7. travnja: Uzmite godišnji (1)

Srijeda, 8. travnja: Uzmite godišnji (2)

Četvrtak, 9. travnja: Uzmite godišnji (3)

Petak, 10. travnja: Uzmite godišnji (4)

Subota, 11. travnja: Vikend

Nedjelja, 12. travnja: Vikend

REZULTAT: Potrošili ste 4 dana godišnjeg, a slobodni ste 9 dana u komadu (od 4. do 12. travnja).

Opcija za "brzi bijeg"

Ako ne želite trošiti puno godišnjeg, Uskrsni ponedjeljak vam sam po sebi daruje produženi vikend:

Subota (4.4.) + nedjelja (5.4.) + ponedjeljak (6.4.) = 3 dana bez ikakvog trošenja godišnjeg.

Dodajte petak (3.4.) ili utorak (7.4.) kao jedan dan godišnjeg i imate 4 dana za kratki izlet.

Ne zaboravite da su trgovine na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak zatvorene. Ove godine (2026.) Uskrsni ponedjeljak pada početkom travnja pa je idealno vrijeme da već sada podnesete zahtjev za godišnji odmor prije nego što to učine svi ostali kolege u uredu.