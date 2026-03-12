Guverner Kalifornije popljuvao Trumpa: "On je idiot bez mozga koji bombardira djecu i štiti pedofile"

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu navečer nazvao je guvernera Kalifornije Gavina Newsoma rasistom, čime je dodatno zaoštrio dugotrajan politički sukob s jednim od najistaknutijih demokratskih dužnosnika.

Trump je reagirao na Newsomove komentare koje je guverner iznio tijekom turneje prošlog mjeseca, nazvavši ih "najautodestruktivnijim intervjuom koji je ikad vidio" u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Jednim udarcem učinio je da ga se više uopće ne razmatra kao predsjedničkog kandidata ludih demokrata, što je dodatno potvrđeno u Obraćanju o stanju nacije", napisao je Trump o Newsomu, koji se često spominje kao jedan od mogućih demokratskih kandidata na predsjedničkim izborima 2028. godine.

Tijekom razgovora s gradonačelnikom Atlante Andreom Dickensom, održanog u sklopu promocije njegovih memoara, Newsom je publici rekao da se ne pokušava prikazati boljim od drugih.

"Ne pokušavam vas impresionirati. Samo pokušavam pokazati da sam poput vas. Nisam ništa bolji od vas. Ja sam tip koji je na SAT testu imao 960 bodova. Ne pokušavam nikoga uvrijediti niti se praviti da ste imali 940 bodova, ali ja sam doslovno tip s 960 bodova na SAT-u. Nikada me ne vidite kako čitam govor jer ne znam čitati govor", dodao je.

Njegove izjave izazvale su oštre reakcije među konzervativcima. Predsjednica kalifornijske Republikanske stranke Corrin Rankin optužila je guvernera da se obraća crnim biračima svisoka.

"Gavin Newsom i dalje omalovažava crnce, govoreći da nismo dovoljno pametni ili sposobni dobiti osobnu iskaznicu, putovnicu ili čak postići više od tisuću bodova na SAT testu", rekla je Rankin.

Newsom je prošlog mjeseca odbacio optužbe za rasizam, objašnjavajući da je samo govorio o vlastitoj dugogodišnjoj borbi s disleksijom, o kojoj je govorio i u ranijim intervjuima, uključujući prošlogodišnji razgovor s pokojnim Charliejem Kirkom, piše THe Hill.

U srijedu je odgovorio i na Trumpovu objavu, ponovivši da je govorio o toj dijagnozi.

"Znam da je to teško shvatiti idiotu bez mozga koji bombardira djecu i štiti pedofile", poručio je Newsom.

Trump je potom ponovno reagirao, nastavljajući kritizirati guvernerove izjave.

"U govoru je rekao da je glup, da ima loše ocjene, da ne zna čitati, da ima disleksiju i mentalni poremećaj - kognitivni nered", napisao je.

Dodao je kako, iako svi žele biti politički korektni, mentalni poremećaj nije pozitivan element u predsjedničkoj kampanji te ocijenio Newsomove izjave politički samoubilačkim činom.

Trump je svoju objavu završio tvrdnjom da Newsom više nije održiv predsjednički kandidat.

Guverner Kalifornije zasad nije službeno najavio kandidaturu za predsjedničke izbore 2028. godine. Prošlog mjeseca izjavio je da će odluku o mogućoj kandidaturi donijeti zajedno sa svojom obitelji.