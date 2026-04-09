VIDEO Dramatična snimka kruži mrežama: Zaposlenik zapalio ogromno skladište WC papira, evo što ga je razotkrilo

Nezadovoljni zaposlenik zapalio je ogromno skladište puno toaletnog papira i ostalih papirnatih proizvoda u Ontariju u Kanadi.

Sam je sebe razotkrio objavivši snimku na društvenim mrežama na kojoj se vidi kako upaljačem pali WC papir, a usput se žalio i na niske plaće.

Vatrogasci su dojavu o požaru u pogonu Kimberly-Clark koji se prostire na površini od 1,2 milijuna četvornih metara dobili u utorak rano ujutro. No, brzo su morali napustiti prostor zbog izuzetno brzog širenja požara koji je izazvao i urušavanje krova zgrade. Na intervenciji je bilo oko 175 vatrogasaca, a 20 zaposlenika koji su se zatekli u pogonu su evakuirani, piše Los Angeles Times.

Zbog sumnje da je izazvao požar uhićen je Chamel Abdulkarim (29) iz Highlanda, objavila je policija. Abdulkarim je bio zaposlen u NFI Industries, tvrtki za distribuciju Kimberly-Clark proizvoda, rekli su dužnosnici.

Na svojoj Facebook stranici, Abdulkarim je podijelio nekoliko videozapisa na kojima se vidi muškarac, vjerojatno Abdulkarim, kako pali vatru u skladištu. Alex Montero, koji je rekao da je te noći sreo Abdulkarima u skladištu, dobio je snimke preko zajedničkog prijatelja na Facebooku.

“Znate, ako nam nećete platiti dovoljno da si priuštimo normalan život, barem nam platite dovoljno da ovo ne radimo“, rekao je muškarac dok je palio rolu toaletnog papira.

U sljedećem videu, osoba koja snima nastavila je paliti vatru dok su radio stanice u pozadini prenosile izvješća o požaru i upute za evakuaciju zaposlenicima.

“Sve što ste trebali učiniti je platiti nam dovoljno da preživimo“, govori muškarac dok se kamera fokusira na nekoliko hrpa papirnatih proizvoda koji su počeli gorjeti.

“Evo vam zaliha“, kaže u završnom videu, a plamen se proširio izvan kontrole.

Kako je izvijestio Bloomberg, ovaj požar mogao bi poremetiti tržište koje toaletnim papirom opslužuje otprilike 50 milijuna potrošača.