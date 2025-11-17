VIDEO Veliko nevrijeme u susjedstvu: Ljudi na krovovima čekaju evakuaciju, bujice nose automobile

U Krminu uz slovensku granicu, klizište je srušilo tri kuće. Spasilačke ekipe uspjele su izvući jednu osobu iz ruševina, dok se za dvoje stanara još uvijek traga.

Spasioci su ispod ruševina izvukli jednu osobu sa slomljenom nogom, koja je prevezena u bolnicu, pišu 24ur.com.

❌#Maltempo #Gorizia, prosegue intervento #vigilidelfuoco nell’abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo: con natanti e l’elicottero del reparto volo di Venezia, in corso operazioni di soccorso delle persone rifugiatesi sui tetti delle case [#17novembre 10:30] https://t.co/iuRRD4hGeg pic.twitter.com/1Q6Jn68FuT — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 17, 2025

Zbog opasnosti od novih odrona, vlasti su evakuirale više obitelji iz ulice Via San Giorgio. Gradonačelnik Krmina, Roberto Felcaro, potvrdio je ozbiljnost situacije: "Sinoć je palo jako puno kiše. Nažalost, neki se ljudi vode kao nestali".

Ekstremna količina oborina, a samo u Krminu u šest sati je palo 152 milimetra kiše, uzrokovala je izlijevanje rijeka.

Major flooding in Versa, Province of Gorizia in northeast Italy this morning...🌊pic.twitter.com/I0ibA8Za2L — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 17, 2025

Rijeka Idrija izlila se iz korita i izazvala velike poplave, dok je rijeka Ter poplavila selo Versa u blizini Vileša. Zbog teške situacije na terenu, mobilizirani su i spasioci iz susjedne Venecije kako bi pomogli ugroženom području.

Cormons (GO), tre gli edifici coinvolti dalla frana, in corso ricerche ragazzo e anziana segnalati come dispersi. Impegnate squadre usar #vigilidelfuoco [#17novembre 10:00] pic.twitter.com/VzoNqiKUEx — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 17, 2025

Situacija u Versi posebno je dramatična. Brojni stanovnici potražili su spas na krovovima svojih kuća, gdje čekaju evakuaciju. Vatrogasci interveniraju malim čamcima i helikopterom kako bi došli do zarobljenih ljudi.

⛈️Nella notte allagamenti a San Vito al Torre (UD) a causa delle precipitazioni che hanno colpito l'Udinese. Video di Fiore per "Segnalazioni Meteo PMG".



Tra Udine e Gorizia caduti localmente in 24 ore anche 250 mm di pioggia. A Cormons 262 mm di pioggia. pic.twitter.com/pAstN3CQC9 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) November 17, 2025

Snimke iz zraka otkrivaju razmjere štete na poplavljenom području. Pristup pogođenim mjestima je ograničen, a brojne ceste i mostovi su zatvoreni za promet.

Za Hrvatsku su također izdana upozorenja zbog jakog vjetra i grmljavinskih nevremena, a velike količine kiše najavljene su za riječku regiju te splitsku.

Problemi i u Sloveniji

Velika količina kiše izazvala je probleme i sa slovenske strane granice gdje je na području Goriških Brda prema Tolominu došlo do odrona. Zbog velike količine kiše poplavljeno je nekoliko cesta u Sjevernoj Primorskoj, a aktivirano je i nekoliko klizišta.

Općina Brda pozvala je stanovnike da ostanu kod kuće. Neka mjesta trenutno su bez struje, jer je klizište odnijelo betonski stup dalekovoda.

Poplava Goriška Brda Foto: Civilna zaštita općine Brda

Regionalna cesta Dobrovo–Neblo trenutno je zatvorena zbog poplavljene ceste.