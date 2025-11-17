VIDEO Veliko nevrijeme u susjedstvu: Ljudi na krovovima čekaju evakuaciju, bujice nose automobile

U Krminu uz slovensku granicu, klizište je srušilo tri kuće. Spasilačke ekipe uspjele su izvući jednu osobu iz ruševina, dok se za dvoje stanara još uvijek traga.
Spasioci su ispod ruševina izvukli jednu osobu sa slomljenom nogom, koja je prevezena u bolnicu, pišu 24ur.com.
Zbog opasnosti od novih odrona, vlasti su evakuirale više obitelji iz ulice Via San Giorgio. Gradonačelnik Krmina, Roberto Felcaro, potvrdio je ozbiljnost situacije: "Sinoć je palo jako puno kiše. Nažalost, neki se ljudi vode kao nestali".
Ekstremna količina oborina, a samo u Krminu u šest sati je palo 152 milimetra kiše, uzrokovala je izlijevanje rijeka.
Rijeka Idrija izlila se iz korita i izazvala velike poplave, dok je rijeka Ter poplavila selo Versa u blizini Vileša. Zbog teške situacije na terenu, mobilizirani su i spasioci iz susjedne Venecije kako bi pomogli ugroženom području.
Situacija u Versi posebno je dramatična. Brojni stanovnici potražili su spas na krovovima svojih kuća, gdje čekaju evakuaciju. Vatrogasci interveniraju malim čamcima i helikopterom kako bi došli do zarobljenih ljudi.
Snimke iz zraka otkrivaju razmjere štete na poplavljenom području. Pristup pogođenim mjestima je ograničen, a brojne ceste i mostovi su zatvoreni za promet.
Za Hrvatsku su također izdana upozorenja zbog jakog vjetra i grmljavinskih nevremena, a velike količine kiše najavljene su za riječku regiju te splitsku.
Problemi i u Sloveniji
Velika količina kiše izazvala je probleme i sa slovenske strane granice gdje je na području Goriških Brda prema Tolominu došlo do odrona. Zbog velike količine kiše poplavljeno je nekoliko cesta u Sjevernoj Primorskoj, a aktivirano je i nekoliko klizišta.
Općina Brda pozvala je stanovnike da ostanu kod kuće. Neka mjesta trenutno su bez struje, jer je klizište odnijelo betonski stup dalekovoda.
Poplava Goriška Brda
Foto:
Civilna zaštita općine Brda
Regionalna cesta Dobrovo–Neblo trenutno je zatvorena zbog poplavljene ceste.