izdana upozorenja

Stiže grmljavinsko nevrijeme s olujnim vjetrom, a onda nagli pad temperature i snijeg: Ove dvije regije posebno su na udaru!

Piše N. C. , 17. studenoga 2025. @ 09:00 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Hrvatsku će zahvatiti snažna promjena vremena uz jak vjetar i kišu uz mogućnost nevremena te nagli pad temperature. Izdana su upozorenja.
  1. Policijska kontrola, ilustracija
    ROADPOL

    Od danas velika akcija prometne policije u cijeloj zemlji: Evo koga će posebno kontrolirati
  2. Nesreća autobusa kod Sremske Mitrovice
    Tragedija kod Sremske Mitrovice

    Šokantne izjave preživjelih u teškoj nesreći: "Autobus se pregrijavao, sve su znali"
  3. Aldina Jahić
    užas u mostaru

    BiH u crnom: Krenula je na trening, a on ju je dočekao i ubio
Hrvatska na udru hladne fronte, prije nje stiže nevrijeme: Izdani meteoalarmi
Policija se oglasila o tučnjavi maloljetnika u Splitu
Avantura oca i sina pretvorila se u kaos: Policija pokrenula potragu, digla helikopter, a sve je započelo pozivom
VIDEO Pogledajte što pjeva Maduro dok Trump šalje ratne brodove prema Venezueli
Policija objavila posebno upozorenje uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara
BiH u crnom: Krenula je na trening, a on ju je dočekao i ubio
Tjedan pojačanog nadzora kamiona i autobusa: Policija posebnu pozornost posvećuje vozilima za prijevoz djece
Šokantne izjave preživjelih u teškoj nesreći: "Autobus se pregrijavao, sve su znali"
BiH u crnom: Krenula je na trening, a on ju je dočekao i ubio
Zbog prijetnje bombom potpuno blokiran glavni trg u Grazu
Carstvo ilegalne gradnje na Varaždinskom jezeru
Čovjeku koji je upozorio na carstvo ilegalne gradnje zapaljen čamac! "S obzirom na to da nas je nadobudni gospodin prijavio i doveo Novu TV..."
Horor u BiH! Žena po gradu bježala i skrivala se od muškarca, on ju pronašao i upucao
Tjedan pojačanog nadzora kamiona i autobusa: Policija posebnu pozornost posvećuje vozilima za prijevoz djece
Zbog prijetnje bombom potpuno blokiran glavni trg u Grazu
Horor u BiH! Žena po gradu bježala i skrivala se od muškarca, on ju pronašao i upucao
Znate li da je Doris Dragović ujna Iris Livaje, supruge Marka Livaje
Znate li kojoj poznatoj Hrvatici je Doris Dragović ujna?
Stela Rade prekinula koncert Senidah
Drama u Zagrebu: Stela Rade prekinula nastup regionalne zvijezde zbog hitne intervencije
Petar i Joke u osmoj epizodi showa Supertalent
Maja Martini usred Supertalenta pustila hit narodnjak, pogledajte njezinu reakciju!
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Ovakva kupaonica postoji samo u Bosni! Pogledajte neuobičajeni dizajn
Ovakva kupaonica postoji samo u Bosni! Pogledajte neuobičajeni dizajn
Neki se ozbiljno spremaju za zimu, pogledajte samo ulov ovog Golfa
Neki se ozbiljno spremaju za zimu, pogledajte samo ulov ovog Golfa
Psić pokušao loviti srne, a onda napravio potez koji je nasmijao vlasnike
Psić pokušao loviti srne, a onda napravio potez koji je nasmijao vlasnike
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Umjetna inteligencija mijenja sve: Kako će izgledati televizori u budućnosti?
Umjetna inteligencija mijenja sve: Kako će izgledati televizori u budućnosti?
Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
Nigerija ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo
Reprezentacija vrijedna 300 milijuna eura ostala bez nastupa na Svjetskom prvenstvu
Gattusova sramota karijere: Norveška ih deklasirala utrpavši poker na njihovu terenu
Gattusova sramota karijere: Norveška ih deklasirala utrpavši poker na njihovu terenu
Hrvatski navijači napadnuti u Crnoj Gori!
Hrvatski navijači napadnuti u Crnoj Gori!
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Marina Godanj
Noćas nas je boljela duša, ali ju je Marina izliječila svojim nastupom!
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Gabriel Hernandez
Zombi apokalipsa! Mi smo skočili još dalje nego Maja! Jeste li se i vi prestrašili?!
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Svebor Mihael Jelić
Svebor Mihael stopostotno će puniti sve svjetske arene! Jedva čekamo prvi koncert!
Rakija "liječi sve bolesti": 5 stvari koje niste znali o najpopularnijem piću s Balkana
Rakija "liječi sve bolesti": 5 stvari koje niste znali o najpopularnijem piću s Balkana
Castagnole: Božanski recept za fritule na talijanski način
Castagnole: Božanski recept za fritule na talijanski način
Mjesto u kojem svi žive uz istu ulicu dugu 9 kilometara
Mjesto u kojem svi žive uz istu ulicu dugu 9 kilometara
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Ulična moda Zagreb u minici i visokim čizmama
Prva minica zagrebačke špice: Kombinacija s tankim najlonkama koju je teško ne primijetiti
Sanja Musić Milanović u metalik suknji i uskom kožnjaku
Sanja Musić Milanović: Fantastična suknja uz koju uski kožnjak pristaje baš zakon
Bloom Tatarinov u zimskom ugođaju
Bloom Tatarinov fotografirao se na čarobnom mjestu, a pogledajte kako se slatko sredio u toplom kožnjaku
Ulična moda Zagreb u minici i visokim čizmama
Prva minica zagrebačke špice: Kombinacija s tankim najlonkama koju je teško ne primijetiti
Nigerija ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo
Reprezentacija vrijedna 300 milijuna eura ostala bez nastupa na Svjetskom prvenstvu
Rakija "liječi sve bolesti": 5 stvari koje niste znali o najpopularnijem piću s Balkana
Rakija "liječi sve bolesti": 5 stvari koje niste znali o najpopularnijem piću s Balkana
 
