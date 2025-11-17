Stiže grmljavinsko nevrijeme s olujnim vjetrom, a onda nagli pad temperature i snijeg: Ove dvije regije posebno su na udaru!

Pogoršanje vremena koje će danas stići u Hrvatsku i zahvatiti cijelu zemlju donosi jak vjetar, veliku količinu kiše s mogućnošću lokalnih nevremena te u konačnici pad temperature, ponegdje i sa snijegom.

Meteoalarm je na snazi zbog obilne kiše, olujnog vjetra, ali i mogućnosti za jako nevrijeme, osobito na Jadranu. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je narančasto upozorenje zbog opasnog vremena za riječku i splitsku regiju.

Ostatak Hrvatske je pod žutim meteoalarmom, koji ukazuje na potencijalno opasno vrijeme, i to zbog jakog vjetra. No, bar neće biti hladno.

Meteoalarm 17. studeni Foto: DHMZ

Dnevne temperature kretat će se između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, ali prema kraju dana će pasti. U noći je u gorju ponegdje moguć i snijeg.

Meteoalarm 18. studeni Foto: DHMZ

"U utorak će se vrijeme brzo razvedravati: malo kiše još ponegdje u početku, dok je u gorju moguć i snijeg. Naime, bit će osjetno hladnije nego dosad. Sredinom tjedna djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. No već u četvrtak stiže novo naoblačenje, s kišom prvo u gorju. U utorak će puhati slab do umjeren vjetar sa sjevera, potom mirnije. Temperatura niža i primjerenija dobu godine", najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.