Trump tražio da Netanyahu pričeka s napadima, rekao da on "donosi odluke": Izrael udario na Iran

Izrael je u ponedjeljak objavio da je napao više "vojnih ciljeva" u zapadnom i središnjem Iranu, unatoč tome što je američki predsjednik Donald Trump navodno poručio izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da se suzdrži od daljnjih udara.

Trump je samo nekoliko sati ranije izjavio da novi izraelski i iranski napadi neće ugroziti mirovne pregovore njegove administracije s Teheranom te je poručio da Netanyahu "ne donosi odluke".

"To neće imati nikakav utjecaj na sporazum. Ja donosim odluke. Ja donosim sve odluke. On (Netanyahu) ne donosi odluke", rekao je Trump za Financial Times.

Nekoliko sati kasnije IDF je objavio da su pogodili vojne ciljeve u Iranu. Izraelski veleposlanik u SAD-u Yechiel Leiter poručio je da je Iran ispalio 11 balističkih projektila prema Izraelu.

"Nijedna država koja drži do sebe ne bi tolerirala takav napad, pa neće ni Izrael", napisao je na X-u. Dodao je da Izrael gađa iranske lansirne položaje i infrastrukturu koja nije povezana s energetskim sektorom.

Pritisak na Izrael

Trump je posljednjih dana vršio pritisak na Izrael da zaustavi napade u Libanonu kako bi se otvorio prostor za dogovor o završetku šireg sukoba s Iranom. Navodno je prošli tjedan u telefonskom razgovoru oštro kritizirao Netanyahua. Unatoč tome, Izrael je u nedjelju prvi put od američke najave primirja ponovno napao područje Bejruta, piše Reuters.

Iran je potom odgovorio salvom projektila prema izraelskim ciljevima, čime su mirovni pregovori između Washingtona i Teherana ponovno dovedeni u pitanje. Trump je ipak uvjeren da je dogovor i dalje nadohvat ruke.

Prema navodima portala Axios, Trump je u nedjelju razgovarao s Netanyahuom i zatražio da se suzdrži od novih napada jer su pregovori blizu uspješnog ishoda

"Blizu smo toga da postignemo nešto dobro u vezi sa sporazumom", navodno je rekao Trump.

Od početka pregovora Izrael nije obustavio vojne operacije u Libanonu protiv Hezbolaha, za koje izraelski dužnosnici tvrde da treba promatrati odvojeno od eventualnog primirja s Iranom. Teheran već dugo tvrdi da svaki sporazum sa SAD-om ovisi i o prekidu sukoba u Libanonu, koji je Izrael napao u ožujku u sklopu borbi protiv Hezbolaha.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammed Baqer Qalibaf izjavio je da su američke baze i izraelski ciljevi legitimne mete zbog, kako je rekao, "kršenja sporazuma o Libanonu".

Prije nedjelje Iran nije izravno napao Izrael od početka primirja u travnju, iako je Hezbolah nastavio s napadima. Trump je više puta ponovio da su Washington i Teheran blizu sporazuma kojim bi se okončao rat.

Rastu cijene nafte

Najnovija eskalacija sukoba podigla je cijene nafte za više od tri posto na početku trgovanja u ponedjeljak, a cijena sirove nafte Brent ponovno je premašila 96 dolara po barelu.

Iranska Revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu Ramat David kod Nazareta, dok su Izraelci objavili da su presreli projektile iz Irana. Dok su se u Tel Avivu oglašavale sirene za zračnu opasnost, izraelska vojska objavila je i da je detektirala projektil ispaljen iz Jemena prema izraelskom teritoriju te aktivirala protuzračnu obranu, u prvom napadu iz Jemena od primirja postignutog 8. travnja.