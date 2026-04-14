"Prekinite ubijanja": Deseci uhićenih na prosvjedu, među njima i poznata zviždačica

Nekoliko desetaka prosvjednika privedeno je u ponedjeljak u New Yorku tijekom demonstracija na kojima se tražila obustava prodaje oružja Izraelu i prekid američke vojne potpore toj bliskoistočnoj državi.

Među prosvjednicima je bila i antiratna skupina Jewish Voice for Peace koja navodi da je privedeno oko 90 osoba. Uhićena je i zviždačica Chelsea Manning, bivša pripadnica američke vojske, izvor informacija za WikiLeaksa.

Prosvjed u New Yorku Foto: AP Photo/Andres Kudacki via Guliver

Njujorška policija (NYPD) potvrdila je da je došlo do više uhićenja, ali nije precizirala točan broj.

Prosvjednici su izvikivali slogane poput "zaustavite bombe", "prekinite ubijanja" i "slobodna Palestina", protiveći se američko-izraelskim udarima na Iran, izraelskim napadima u Libanonu te ofenzivi na Gazu.

Vlada predsjednika Donalda Trumpa krenula je u obračun s prosvjedima protiv Izraela pokušajima deportacija stranih studenata, prijetnjama zamrzavanjem sredstava sveučilištima na kojima su održani prosvjedi te nalogom za provjeru online komentara imigranata, piše Reuters.

New York je bio središte propalestinskih prosvjeda i tijekom 2024. godine.