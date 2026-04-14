FOTO Slučaj koji je zgrozio europsku zemlju: Nasukanom grbavom kitu nema spasa, polako umire u agoniji

Kad se prošlog mjeseca 10 metara dug grbavi kit nasukao na pješčani sprud u Baltičkom moru, nitko od onih koji su mu krenuli u pomoć nije mogao znati koliko bi mogao preokrenuti živote i egzistenciju ljudi.

Otprilike mjesec dana nakon prvog opažanja mužjaka kita, u blizini Wismara i Timmendorfer Stranda na sjevernoj njemačkoj obali, životinja se više puta nasukala pa ponovno oslobodila, a sada je opet nasukana te spasioci kažu da je na samrti.

Nasukan grbavi kit Foto: Afp

Drama je zaokupila cijelu zemlju, rasplakala političare i privukla šamane iz udaljenih krajeva. Stručnjaci koji su isprva pozvani kako bi pomogli spasiti kita, a potom kako bi mu olakšali umiranje, suočili su se i s prijetnjama smrću. Oni koji optužuju političare i okolišne aktiviste da su pogoršali patnju kita, pa čak i da je riječ o zlostavljanju životinje, tvrde da je to argument za dovođenje krajnje desnice na vlast.

Jedna od vodećih stručnjakinja za grbave kitove čak je prestala dopuštati da se njezino ime citira u medijima jer je, kako je rekla, "postalo opasno govoriti o grbavim kitovima u Njemačkoj".

Kit sada leži u Kirchseeu, malom zaljevu na otoku Poelu, a lokalni vatrogasci neprestano su na terenu i polijevaju ga morskom vodom kako bi mu barem donekle olakšali posljednje dane.

Pokušaji spašavanja kita proglašeni su završenima na emotivnoj konferenciji za novinare koju su prije gotovo dva tjedna održali ministar okoliša savezne zemlje Mecklenburg-Zapadno Pomorje Till Backhaus, spasioci i znanstvenici iz pomorskog muzeja u obližnjem Stralsundu. Stručnjaci su tada rekli da se kita više ne može spasiti. Sudionici su zamolili javnost da životinju ostavi na miru kako bi mogla u miru uginuti.

Jedan od ključnih razloga njegova naglog propadanja navodno je ribarska mreža koja mu se zaplela u čeljust, oslabila ga i dovela do gubitka orijentacije. Kit se uopće nije trebao naći u Baltičkom moru, koje ima premalo soli i nije dovoljno duboko da bi ondje mogao preživjeti. Pretpostavlja se da ga je privukla jata haringi.

Na njegovim leđima otkrivene su rane, kao i još jedna infekcija na koži, javlja The Guardian.

Neki mještani prozvali su ga Timmy, iako stručnjaci odbijaju koristiti taj nadimak, tvrdeći da su pokušaji antropomorfizacije kita dio problema u samoj srži cijele operacije. Prirodi, kažu, treba dopustiti da ide svojim tokom.

No pokazalo se da je završna konferencija za novinare bila sve samo ne završna. Backhaus, koji nije skrivao emocije i rekao je da je ovo jedna od najzahtjevnijih situacija u njegovih 27 godina na dužnosti, kazao je da su uzete u obzir i preporuke javnosti o tome kako bi se kita možda ipak moglo spasiti - uključujući stavljanje platna ispod životinje i njezino podizanje helikopterom, kao i njegovu vlastitu kratkotrajnu ideju da se iz Danske unajmi golemi katamaran koji bi došao po kita, ali nijedna od tih opcija nije ocijenjena izvedivom.

Ipak, prijedlozi ne prestaju stizati.

Ljudi koji se opisuju kao dobronamjernici, ali i okolišni aktivisti, izlaze na more kako bi se približili životinji i pokušali pronaći način da je nagovore natrag prema dubokim vodama. Kit je postao tema Instagram priča i live blogova diljem njemačkih medija. Tijekom vikenda je policija, vidljivo ljutita, izvukla iz mora ženu u kasnim pedesetima iz Bavarske nakon što se približila kitu na manje od tri metra.

Jedan izumitelj iz Austrije čak je predložio izgradnju svojevrsnog bazena oko kita. Samoproglašeni ambasador kitova skladao je pjesmu ritualnog iscjeljenja nazvanu HeJaWa, tvrdeći da bi kitu dala energiju i pomogla mu da se oslobodi.

Jedan njemački milijunaš rekao je da je spreman dati koliko god novca bude potrebno, uz obrazloženje da "ako je moguće letjeti na Mjesec, mora biti moguće i spasiti kita".

Među najnovijim prijedlozima našlo se i davanje smrtonosne injekcije, no ona bi se morala ubrizgati izravno u srce, što se smatra iznimno teškim, ako ne i nemogućim za izvesti. Predlagalo se i pričvršćivanje eksplozivnih naprava na glavu kita, metoda s kojom se navodno eksperimentiralo u Australiji i koju Međunarodna komisija za kitolov razmatra kao mogućnost u hitnim situacijama.

No njemačke vlasti navodno su odavno odbacile i tu opciju, ne samo zbog rizika da ne bi uspjela, nego i zbog opasnosti za lokalnu infrastrukturu.

Backhaus je rekao da će vlasti biti uz kita "do samoga kraja". Nadao se, kazao je, uskrsnom čudu za kita, koji povremeno izbacuje mlazove vode i ispušta zvukove koji se tumače kao bolni krici, "ali uskrsnuće se ne nazire".

