NASA planira zanimljiv test s vatrom na površini Mjeseca

U budućim misijama na Mjesec jedna od najopasnijih prijetnji, koja zabrinjava planere u NASA-i više od gotovo svega drugog, jest mogućnost požara u uvjetima mikrogravitacije.

Istraživanje koje su proveli NASA-in Glenn Research Center, Johnson Space Center i američko Sveučilište Case Western Reserve opisuje planirani pokus na Mjesecu kojim se želi ispitati kako materijali gore u lunarnoj okolini, gdje se ponašanje plamena znatno razlikuje od onog na Zemlji, prenosi Universe Today.

Na Zemlji gravitacija podiže vruće plinove prema gore te povlači svježi kisik prema bazi plamena, a u nekim slučajevima slabog izgaranja slab plamen ponekad se ugasi jer strujanje vrućih plinova odnosi toplinu potrebnu za njegovo održavanje.

Na Mjesecu je taj protok znatno slabiji, što omogućuje dulje zadržavanje kisika oko plamena i potencijalno održavanje gorenja koje bi na Zemlji brzo prestalo.

Ponašanje plamena u svemiru

Dosadašnji NASA-in standard za ispitivanje zapaljivosti materijala NASA-STD-6001B temelji se na testovima u kojima se materijali izlažu plamenu na Zemlji kako bi se procijenilo širenje izgaranja.

No takvi uvjeti ne uzimaju u obzir mikrogravitaciju, izostanak jasno definiranih orijentacija "gore" i "dolje" te drugačije strujanje zraka u svemirskim letjelicama i na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS).

U mikrogravitaciji plamen poprima sferni oblik i širi se sporo, oslanjajući se gotovo isključivo na ventilacijske sustave za širenje.

Pokus FM2 na Mjesecu

Kako bi se to bolje razumjelo, razvijen je pokus "Flammability of Materials on the Moon" (FM2), koji će biti poslan u sklopu misije CLPS na površinu Mjeseca.

Zatvorena komora zapalit će četiri uzorka krutog goriva u uvjetima lunar­ne gravitacije, dok će kamere, radiometri i senzori kisika bilježiti ponašanje plamena i promjene u atmosferi u stvarnom vremenu.

Zašto je to važno?

Za razliku od specifičnih testiranja na Zemlji, koja nude samo sekunde mikrogravitacije, FM2 će omogućiti puno veće vrijeme kontinuiranih podataka u uvjetima koje je moguće dobiti jedino na Mjesecu.

Ti podaci pomoći će u razvoju sigurnijih svemirskih sustava i budućih lunarnih staništa jer će prvi put pružiti izravne informacije o širenju plamena u mikrogravitaciji.