Konferencija za medije u NASA-i: Astronauti će prvi put javno govoriti o svojem povijesnom letu oko Mjeseca

Konferenciju i dojmove astronauta moći ćete pratiti i uživo na portalu DNEVNIK.hr od 20:30 sati.
NASA je najavila konferenciju za medije posade netom završene povijesne misije Artemis II koja će se održati u četvrtak, 16. travnja u 20:30 po hrvatskom vremenu, u NASA-inom Svemirskom centru Johnson u Houstonu.
Na konferenciji će sudjelovati NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te astronaut Kanadske svemirske agencije Jeremy Hansen, koji će odgovarati na pitanja vezana za njihovu povijesnu misiju i let oko Mjeseca.