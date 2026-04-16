Konferencija za medije u NASA-i: Astronauti će prvi put javno govoriti o svojem povijesnom letu oko Mjeseca

NASA je najavila konferenciju za medije posade netom završene povijesne misije Artemis II koja će se održati u četvrtak, 16. travnja u 20:30 po hrvatskom vremenu, u NASA-inom Svemirskom centru Johnson u Houstonu.

Na konferenciji će sudjelovati NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te astronaut Kanadske svemirske agencije Jeremy Hansen, koji će odgovarati na pitanja vezana za njihovu povijesnu misiju i let oko Mjeseca.

Posada se na Zemlju vratila 10. travnja nakon slijetanja u Tihi ocean nedaleko od obale San Diega, a u Houston su stigli 11. travnja. Ondje prolaze standardnu rehabilitaciju nakon svemirskog leta, medicinske procjene i znanstvene analize povezane s letom.

Misija Artemis II lansirana je 1. travnja raketom SLS (Space Launch System) iz NASA-inog Kennedy Space Centra na Floridi. Tijekom gotovo 10 dana dugog leta, posada Oriona je testirala sustave za održavanje života, ručno upravljala letjelicom Orion, izvodila manevre prema Mjesecu i natrag te obavila povijesni prelet Mjeseca, uključujući pogled na njegovu udaljenu stranu. Misija je također postavila rekord u udaljenosti koju su ljudi dosad dosegnuli u svemirskim putovanjima od Zemlje.

NASA ističe da Artemis program predstavlja ključni korak prema dugoročnom povratku ljudi na Mjesec i budućim misijama prema Marsu.