Misterij zombi broda u Hormuškom tjesnacu: BBC otkrio kako brodovi varaju sustave praćenja

Kao dio praćenja američke blokade Irana, BBC Verify je identificirao plovilo u Zaljevu koje, čini se, pokušava sakriti svoj pravi identitet, a ponekad se naziva i "zombi brod".

Kako navodi BBC, brod trenutačno putem svog sustava za praćenje emitira ime Race, no to ne može biti točno jer je plovilo s tim imenom rashodovano još 2023. godine. Njegova posljednja zabilježena pozicija bila je u blizini Hormuškog tjesnaca.

Ova praksa pokušaja skrivanja identiteta pravog plovila usvajanjem imena dekomisioniranog broda jedna je od taktika, što znači da se nije moguće osloniti samo na brodske tragače za identifikaciju brodova i praćenje kretanja u regiji.

BBC Verify je vidio dokaze da mnogi drugi brodovi isključuju svoje uređaje za praćenje, da im se signal ometa ili ih lažiraju kako bi sakrili svoju lokaciju i sugerirali da su negdje drugdje.

Detalji o tome kako SAD provodi blokadu brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka još uvijek nisu jasni. BBC je također pratio tanker Alicia, pod američkim sankcijama, koji je danas plovio prema zapadu preko Hormuškog tjesnaca u Zaljev.

Brod, koji je lažno registriran pod zastavom Curaçaoa, javno ne prijavljuje nikakvo odredište.

Napetosti u Hormuškom tjesnacu dodatno su porasle nakon uvođenja američkih mjera prema iranskim lukama. Od početka blokade kroz tjesnac je prošlo 15 brodova, a za devet se navodi moguća povezanost s Iranom, piše BBC.

Američko Središnje zapovjedništvo tvrdi da se mjere odnose na sve brodove koji ulaze i izlaze iz iranskih luka te navodi da je dio plovila bio primoran okrenuti se. Navodi se da u promatranom razdoblju nema potvrda da su tankeri s punim teretom nafte ili plina napustili Perzijski zaljev i krenuli prema otvorenom moru. Istodobno se upozorava na mogućnost manipulacije sustavima za praćenje brodova, uključujući isključivanje transpondera ili slanje lažnih signala, što je praksa koja se povezuje sa sankcioniranim brodovima. Brodovi šalju lažne signale kako bi prikrili kretanje i teret.