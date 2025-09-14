Na više lokacija u Zagrebu danas tramvaji ne voze, provjerite detalje

Iz ZET-a su obavijestili kako u sklopu EU projekta "1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu - 2. faza", osuvremenjuju se ispravljačke stanice ZET-a čija je funkcija opskrba naponske mreže električnom energijom. Svrha radova na modernizaciji ispravljačkih stanica je osigurati čim pouzdaniju opskrbu naponske mreže, čime će se dodatno povećati razina učinkovitosti i efikasnosti javnog gradskog prijevoza.

Slijedom toga, zbog radova na ispravljačkoj stanici Patačićkina, u nedjelju, 14. rujna bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja, izvijestio je ZET.

Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu.

Linija 3 će iznimno ove nedjelje biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama (31, 32, 33 i 34) umjesto tramvaja, voziti autobusi u noćima sa subote na nedjelju i s nedjelje na ponedjeljak.

Linija 2: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Savišće

Linija 4: Kvaternikov trg - Maksimirska - Dubec

Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 6: Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Zapruđe

Linija 9 (kružno): Ljubljanica - Mihanovićeva - Zrinjevac - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Ljubljanica

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Savski most

Linija 14: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Zapruđe

Linija 17 (kružno): Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Savska - Prečko

Grafički prikaz mreže tramvajskih linija provjerite OVDJE

Napomena: Tramvajsko stajalište Glavni kolodvor u smjeru Trga bana Josipa Jelačića bit će izmješteno na Trg Ante Starčevića, a u smjeru Vodnikove na Trg kralja Tomislava, ispred kućnog broja 18.

Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će četiri izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626.

Linija 623 (Glavni kolodvor - Kvaternikov trg):

• Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg

• Kvaternikov trg - Vlaška - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor

Linija 624 (Kvaternikov trg - Zapruđe):

• Kvaternikov trg (peron 7 - linija 216/276) - Ulica kralja Zvonimira - Ulica Pavla Šubića - Avenija Marina Držića - Most mladosti - Zapruđe

Linija 625 (Glavni kolodvor - Borongaj):

• Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Borongaj

• Borongaj - Budakova - Trg J.F. Kennedyja - Zvonimirova - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor

Linija 626 (Gračansko Dolje - Zapruđe):

• Gračansko dolje - Gračanska cesta - Mihaljevac - Ksaverska cesta - Medveščak ulica - Branjugova - Palmotićeva - Jurišićeva - Draškovićeva - Boškovićeva - Palmotićeva - Branimirova - Avenija Marina Držića - Most mladosti - Avenija Dubrovnik (polukružnookretanje u zoni raskrižja s Barčevim trgom) - Zapruđe.

Linije 624 i 626 koristit će autobusno stajalište Zapruđe na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka kao početno stajalište.

Linija 626 neće koristiti stajalište Sheraton u smjeru Zapruđa.

Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, do sredine prosinca ove godine planirano je još nekoliko jednodnevnih obustava tramvajskog prometa u ovom obimu.