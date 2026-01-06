Trump: "Trebat će neko vrijeme. Moramo liječiti zemlju dok se ne oporavi"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne očekuje nove izbore u Venezueli u sljedećih 30 dana.

"Prvo moramo srediti zemlju. Ne možete imati izbore", rekao je za američku televiziju NBC News. "Trebat će neko vrijeme. Moramo liječiti zemlju dok se ne oporavi."

Venezuelska vlada i dalje smatra Nicolása Madura, kojega su američke snage u subotu pritvorile, legitimnim predsjednikom zemlje.

Prema venezuelskom ustavu u slučaju trajne predsjedničke odsutnosti potpredsjednik preuzima dužnost i mora organizirati nove izbore u roku od 30 dana. No ostaje nejasno smatra li novo vodstvo trenutačnu situaciju trajnom odsutnošću.

Delcy Rodríguez, koja je od 2018. Madurova potpredsjednica, u ponedjeljak je položila prisegu kao vršiteljica dužnosti predsjednika države. Vrhovni sud ju je tijekom vikenda zadužio da privremeno preuzme dužnosti šefa države.

Tijekom vikenda američke snage napale su ciljeve u Venezueli, zarobivši Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores. U ponedjeljak su dovedeni u New York da bi se suočili s optužbama za navodna kaznena djela vezana uz drogu.

Sjedinjene Države mogle bi subvencionirati naftne tvrtke u obnovi energetske infrastrukture Venezuele, rekao je Trump u intervjuu za NBC News u ponedjeljak.

Trump je za NBC rekao i da bi takav projekt mogao trajati manje od 18 mjeseci te da će velike naftne kompanije morati "puno potrošiti u obnovu venezuelanske naftne industrije, a zatim dobiti povrat od nas ili putem prihoda“.

U intervjuu je rekao i da SAD nisu u ratu s Venezuelom. Administracija predsjednika Trumpa planira se sastati s rukovoditeljima američkih naftnih tvrtki kasnije ovog tjedna kako bi razgovarali o povećanju proizvodnje venezuelanske nafte nakon što su američke snage svrgnule njezina čelnika Madura, prema izvoru upoznatom s tim pitanjem.

Tri najveće američke naftne tvrtke - Exxon Mobil, ConocoPhillips i Chevron - još nisu razgovarale s administracijom o Madurovom svrgavanju, prema riječima četiri rukovoditelja naftne industrije upoznata s tim pitanjem, što proturječi Trumpovim izjavama tijekom vikenda da je već održao sastanke sa "svim" američkim naftnim tvrtkama, i prije i nakon što je Maduro zaplijenjen.

"Nitko u te tri tvrtke nije razgovarao s Bijelom kućom o poslovanju u Venezueli, prije ili nakon svrgavanja do sada", rekao je jedan od izvora u ponedjeljak.

Bijela kuća nije komentirala sastanke, ali je rekla da vjeruje da je američka naftna industrija spremna za preseljenje u Venezuelu.

"Sve naše naftne tvrtke spremne su i voljne uložiti velika sredstva u Venezuelu koja će obnoviti njihovu naftnu infrastrukturu, koju je uništio nelegitimni Madurov režim", rekao je glasnogovornik Bijele kuće Taylor Rogers.

CBS News, pozivajući se na neimenovani izvor, objavio je da će se rukovoditelji tri najveće tvrtke u četvrtak sastati s ministrom energetike Chrisom Wrightom.

Jedan rukovoditelj naftne industrije rekao je za Reuters da će tvrtke oklijevati razgovarati o potencijalnim operacijama u Venezueli u grupnim postavkama s Bijelom kućom, navodeći antimonopolske probleme koji ograničavaju kolektivne rasprave među konkurentima o investicijskim planovima, vremenu i razinama proizvodnje.