Jedni su od rijetkih koji se u Hrvatskoj mogu ovime pohvaliti: Hoće li i drugi slijediti njihov primjer?

Vela Luka odlučila je povećati jednokratne naknade za djecu rođenu od 1. siječnja ove godine, najviše za treće i svako slijedeće dijete, a uz to, značajno povećava i stalnu mjesečnu naknadu koju kroz pet godina isplaćuje obiteljima s troje i više djece.

Jednokratnu novčanu naknadu za prvo dijete ta je općina povećala s dosadašnjih 530 na 600 eura, a za drugo sa 700 na 800 eura, dakle za 70, odnosno 100 eura. Za treće i svako sljedeće dijete u obitelji, jednokratnu naknadu povećala je za 300 eura, s 1000 na 1300 eura.

Vela Luka jedna je od rijetkih lokalnih jedinica koja obitelji s više djece novčano podupire i godinama nakon rođenja djeteta, a ove je godine odlučila značajno povećati i mjesečnu naknadu koju kroz pet godina isplaćuje za obitelji s troje i više djece.

Stalnu mjesečnu naknadu za treće dijete povećala je sa 66,36 eura na 100 eura mjesečno, a onu za četvrto i svako sljedeće dijete s 132,72 eura na 200 eura.

Tim povećanjima roditelji trećeg djeteta ostvaruju ukupno 7300 eura, odnosno 1300 eura jednokratno i 6000 eura kroz pet godina, a za četvrto i svakog sljedeće dijete ostvaruju 13.3000 eura, odnosno 1300 eura jednokratno i 12000 eura kroz pet godina.

Ostvarivanje navedenih prava vezano je uz prebivalište roditelja i djeteta na području Vele Luke, a promjena prebivališta znači gubitak prava na daljnju mjesečnu isplatu, podsjeća općina.

Vela Luka nije jedina koja se odlučila povećati naknade za novorođenčad, isto je učinio i Grad Senj, a zanimljivo će biti pratiti hoće li njihov primjer slijediti i druge lokalne jedince koje su dosad obilno i u velikom broju davale novčane potpore za rođenje djeteta.

Samo šest općina lani nije davalo potpore za rođenje djeteta

Prema podacima o demografskim mjerama u 2025., koje je prikupilo resorno Ministarstvo, a na upitnik o mjerama odgovorilo 570 od 575 općina, gradova i županija, samo 18 jedinica: šest općina i 12 županija prošle godine nije davalo novčane potpore za rođenje djeteta. Bile su to općine Donji Vidovec, Kotoriba, Mala Subotica, Orehovica, Peteranec i Petrijanec.

Općina Sali i prošle je godine prednjačila po potporama za prvo i drugo dijete od 7963 eura, za treće su najviše davali Imotski i Novska, po 10.000 eura, dok je Vir bio rekorder po potporama za četvrto i peto dijete, a iznose 13.000, odnosno čak 26.000 eura. Turistički Vir ima i besplatni vrtić.

Pristup sličan onome Vele Luke imale su još neke otočne općine.

Općina Milna na Braču, u kojoj potpora za prvo dijete iznosi 670 eura, a za drugo 930, za tu djecu do navršene treće godine života mjesečno uplaćuje 70 eura, za treće 80, a za četvrto i svako slijedeće 100 eura. Pučišća na Braču daju godišnju potporu za djecu od 500 eura, zaključno do navršene treće godine djetetova života.

Grad Vis već desetljeće isplaćuje jednokratnu naknadu u prvoj godini djetetova života, te stalnu mjesečnu pomoć do 10. godine života za svako treće i slijedeće dijete, koliko, nije poznato.

Komiža pak za prvo dijete daje potporu od 650 eura, za drugo 1300, a za treće, četvrto i peto po 1600 eura. Uz to, daje stalnu mjesečnu naknadu za treće i svako naredno dijete kroz devet godina u ukupnom iznosu od 14.364 eura.

Zanimljive pristupe imaju i jedinice na kontinentu.

Petrinja daje potporu od 531 eura po djetetu, neovisno radi li se o prvom ili petom, a roditelji od tog grada dodatno dobivaju 271 euro, pod uvjetom da ostanu još godinu dana živjeti u tom gradu.

Pleternica u Požeško-slavonskoj županiji pak daje potporu od 13,27 eura mjesečno za djecu do 12 godina starosti, a Rugvica u blizini Zagreba 40 eura godišnje za svako dijete od 2. do 18 godine, a 400 eura mjesečne potpore za djecu koja nisu upisana u vrtić zbog psihofizičkog stanja.