Morski pas napao ženu u plićaku, morali su joj amputirati ruku

Na plaži Coogee u Sydneyju, morski pas je svega 30 metara od obale napao 35-godišnju ženu. Žena je preživjela, ali je zadobila teške ozljede noge, a ruka joj je morala biti amputirana. Vjeruje se da ju je napala velika bijela psina.

Ovaj napad je ponovno pokrenuo veliku raspravu u Australiji: treba li početi namjerno ubijati morske pse kako bi se zaštitili kupači?

Broj napada u regiji Novi Južni Wales u zadnje vrijeme jako raste, pa je vlada pod velikim pritiskom javnosti. Ministrica zaštite okoliša izjavila je da su sve opcije na stolu, iako je velika bijela psina strogo zaštićena vrsta, piše DW.

Zašto dronovi nisu uočili morskog psa?

Iako država troši milijune eura godišnje na mreže, praćenje i nadzor plaža dronovima, sustav ovaj put nije zakazao nego, nije smio raditi. Iznad plaže Coogee dronovi nisu letjeli zbog blizine zračne luke u Sydneyju i strogih pravila o zračnom prometu.

Stručnjaci kažu da je more taj dan bilo kristalno čisto i da bi dron sigurno na vrijeme uočio opasnost i spasio ženu. Znanstvenici podsjećaju da morski psi inače ne jedu ljude, već plivače zamijene za tuljane. Ipak, zbog zatopljenja mora ovakvi susreti postaju sve češći, a vlasti priznaju da savršeno rješenje za sigurnost ne postoji.