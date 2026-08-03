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Peter Magyar

Ovo je dosad najveći politički test za novog mađarskog premijera: "Ova kriza mora proći bez velikih pogrešaka"

PišeK. Č., 03. kolovoza 2026. @ 18:02 komentari
Peter Magyar
Peter Magyar Foto: Afp
Mađarska je suočena s kritičnih pet dana, rekao je u nedjelju premijer Peter Magyar.
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