Ovo je dosad najveći politički test za novog mađarskog premijera: "Ova kriza mora proći bez velikih pogrešaka"

Mađarski premijer Péter Magyar suočava se s dosad najvećim testom svoje vlade jer energetska kriza, izazvana djelomičnom obustavom rada nuklearne elektrane Paks, prijeti poremećajima u opskrbi tijekom vrhunca ljetne potrošnje.

Svi reaktori osim jednog isključeni su zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, čija se voda koristi za hlađenje elektrane. Nastavi li vodostaj padati, elektrana bi prvi put u 42 godine rada mogla biti potpuno ugašena, zbog čega bi tijekom vrhunca sezone moglo doći do nestanaka struje i ograničenja potrošnje električne energije.

Za Magyara, koji je pobijedio na izborima u travnju i preuzeo dužnost u svibnju, upravljanje krizom predstavlja prvi veliki politički test.

"Trenutačna situacija može se pretvoriti ili u prijetnju ugledu nove mađarske vlade ili, zapravo, u priliku za jačanje percepcije da je vlada učinkovit krizni upravitelj u očima mađarskog društva", rekao je Dániel Hegedűs, zamjenik ravnatelja Instituta za europsku politiku.

Prema najnovijoj anketi Instituta Republikon, Magyarova stranka Tisza u srpnju je imala uvjerljivu prednost s 58 posto potpore. Oporbeni Fidesz imao je 20 posto potpore.

Fidesz koristi krizu za napade na vladu

Fidesz, koji je Mađarskom vladao 16 godina prije izbornog poraza i kojemu je potpora otad snažno pala, već koristi krizu kako bi Magyarovu vladu prikazao nesposobnom.

"Vlada nema situaciju pod kontrolom. Samo zahvaljujući žrtvi mađarskog naroda, suzdržanosti kompanija i razvojnim postignućima iz proteklih 16 godina nema većih problema. Vlada Tisze ne može se nositi s energetskom krizom", napisao je na društvenim mrežama predsjednik parlamentarnog kluba Fidesza János Bóka.

Odgovor vlade

Nuklearna elektrana Paks uobičajeno proizvodi oko 40 posto električne energije u Mađarskoj, no potražnja je snažno porasla tijekom toplinskog vala.

Magyar je rekao da će Mađarska prebroditi krizu povećanjem proizvodnje u drugim elektranama, većim uvozom električne energije te pozivanjem industrije i kućanstava da dobrovoljno smanje potrošnju.

"Mađarska vlada već je učinila sve što je u danim okolnostima bilo moguće za uspješno upravljanje krizom, i kada je riječ o strateškoj komunikaciji prema mađarskom društvu i mobiliziranju kapaciteta domaćih elektrana, kao i omogućavanju nesmetanog uvoza s europskih tržišta električne energije kako bi se pokrila mađarska potrošnja", rekao je Hegedűs.

Vlada ima i krizni plan prema kojem bi se, bude li potrebno, industrijska potrošnja ograničavala po rotacijskom principu.

"Ova situacija bez presedana zahtijeva rješenja koja nikada prije nisu bila primijenjena", rekao je Magyar. "U ovim izvanrednim okolnostima bit će nužni koordinirano djelovanje i iznimna razina suradnje".

Magyarova stranka krivi prethodnu vladu

Zastupnik stranke Tisza Márton Hajdu rekao je za Euronews da se aktualnu vladu ne može kriviti za izostanak ulaganja u infrastrukturu elektrane Paks koja bi joj omogućila nastavak rada tijekom razdoblja ekstremne suše.

"Vlada radi svoj posao", rekao je Hajdu. "Istodobno, Mađari svjedoče pravom nasljeđu prethodne vlade. Svakim danom postaje sve jasnije koliko ključne infrastrukture nikada nije izgrađeno, iako je zemlji očajnički bila potrebna. Dok su rasipali i izvlačili goleme iznose javnog novca, bili su spremni dopustiti i da propadnu milijarde eura iz fondova Europske unije. Naš je posao smanjiti cijenu koju će mađarski narod morati platiti zbog neodgovornosti prethodne vlade".

Kriza bi mogla postati prilika

Drugi dužnosnik blizak Magyarovoj vladi, koji je zbog osjetljivosti teme govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da bi kriza mogla postati prilika za vladu, pod uvjetom da ne napravi velike pogreške.

"Ovo je prilika da se dokažemo, pokažemo da smo sposobni i pomognemo ponovnom ujedinjenju nacije. To je također prilika da objasnimo kako je Fidesz izdao zemlju, a našim ministrima omogućimo da se dokažu", rekao je.

"Postoji jedan uvjet: moramo proći kroz ovu krizu bez velikih pogrešaka i nepotrebnih ometanja", dodao je.

"Dosad nismo morali birati između nemogućih opcija jer su mađarski građani i poduzeća pokazali iznimnu zrelost u upravljanju potrošnjom, a premijer Péter Magyar pokazuje snažno vodstvo", dodao je.

Rizici i dalje postoje

Magyar je rekao da će idući dani biti ključni za energetsku mrežu. Stručnjak Dániel Hegedűs upozorio je da bi nestašice ipak mogle ići u korist oporbi.

"Ako nešto pođe po zlu i u idućim danima dođe do nestanaka struje, to će, naravno, otvoriti prostor oporbenom Fideszu da napadne vladu tvrdnjom da nije uspjela upravljati situacijom", rekao je Hegedűs.

Dodao je da bi političke posljedice za Magyara mogle biti ograničene jer bi za nedostatak ulaganja mogao okriviti Orbánovu vladu.

"Péter Magyar može uzvratiti argumentom da je trenutačna situacija posljedica nemara Fideszovih vlada, a posebno odgođenih ulaganja i izgradnje novih cjevovoda u nuklearnoj elektrani Paks, koji bi omogućili nastavak rada i pri nižem vodostaju Dunava", zaključio je.