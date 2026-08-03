Ekipa Dnevnika Nove TV posjetila mađarsku nuklearnu elektranu, čuju se sablasne poruke: "Upozorenje, sada čujete signal..."

Do nuklearne elektrane Paks ekipa Dnevnika Nove TV krenula je iz Osijeka te preko suncem spaljene Baranje brzo stigla do granice s Mađarskom. Do Paksa i nuklearne elektrane trebalo im je svega sat i pol.

Iz elektrane se putem razglasa šalju sablasne poruke kao iz filmova katastrofe. "Upozorenje, ovo je test. Sada čujete signal upozorenja katastrofe".

Nuklearna elektrana Paks - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Kada se elektrani priđe s druge strane, preko Dunava, jasno je zašto je tako. Reaktori elektrane su ugašeni, a iz dimnjaka ne izlazi dim. Dunav je rekordno nizak pa je rad elektrane gotovo u potpunosti obustavljen.

Dunav - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Nuklearna elektrana Paks jedina je mađarska nuklearna elektrana i proizvodi gotovo polovinu ukupne mađarske proizvodnje električne energije. Snage je dva gigavata i ruske je proizvodnje. Dunav ta elektrana koristi za rashlađivanje. Kako to nije moguće sigurno učiniti zbog povijesno ekstremno niskog vodostaja Dunava, elektrana je prvi put nakon 44 godine ugašena.

Nuklearna elektrana Paks - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Paks je maleni grad od dvadesetak tisuća stanovnika, smješten uz desnu obalu Dunava, gdje je zbog vodostaja ugrožen i plovni put. Mađarski ribiči i mještani kažu da nikada nisu vidjeli ovako nisku razinu rijeke.

"Od Dunava ništa, malen je?", upitao je reporter. "Malen, da. Nizak", odgovorio je jedan od mještana.

Jedan stariji stanovnik Paksa objasnio je koliko se vodostaj Dunava promijenio tijekom njegova života. "Mogu vam reći ovo - od mog djetinjstva prosječni vodostaj Dunava danas je oko šest, sedam metara niži nego kada sam ja rođen 1942. A ja sam starac od 84 godine", rekao je.

Nuklearna elektrana Paks - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

To znači da je stanje uistinu ozbiljno.

Mađarski premijer Péter Magyar imao je izvanredno izravno obraćanje naciji. Rekao je da je sljedećih pet dana ključno te je zamolio Mađare da racionalno i štedljivo koriste električnu energiju.

Glasnogovornica Europske komisije Anna-Kaisa Itkonen izjavila je da ovaj događaj može ugroziti ravnotežu u opskrbi električnom energijom pa su spremni i na izvanredni sastanak Koordinacijske skupine za električnu energiju.

Dunav - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Nuklearna elektrana ne radi?", upitao je Kovačić jednu stanovnicu. "Da, znam", odgovorila je. "Dakle, stanje je ozbiljno?", upitao je reporter. "Da. Teško je", poručila je stanovnica Paksa.

Ovakvo vrijeme i vodostaj još će potrajati pa se valja nadati da dodatnih problema neće biti. Na povratku u Osijek, preko rijeke Drave, ekipa Dnevnika Nove TV zatekla je iste prizore jer i Drava bilježi najniži vodostaj u povijesti.