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energetska kriza u susjedstvu

Ekipa Dnevnika Nove TV posjetila mađarsku nuklearnu elektranu, čuju se sablasne poruke: "Upozorenje, sada čujete signal..."

PišeTin Kovačić, DNEVNIK.hr, 03. kolovoza 2026. @ 19:37 komentari
Nuklearna elektrana Paks - 3
Nuklearna elektrana Paks - 3 Foto: Dnevnik Nove TV
Gasi se nuklearna elektrana Paks u Mađarskoj i to zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Energetska kriza prijeti Mađarskoj, a nisu zabrinuti samo Mađari već i Bruxelles. Kako je ta nuklearna elektrana blizu Hrvatske, reporter Dnevnika Nove TV odlučio se zaputiti do Paksa.
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