Počela eutanazija u slavonskim selima, padaju i kazne: "Čekamo sudnji dan"

Veliko čišćenje slavonskih dvorišta počelo je zbog afričke svinjske kuge.

"Čekanje više definitivno ne spašava svinje u tim područjima", rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

David Vlajčić Foto: Dnevnik Nove TV

Žarištima afričke svinjske kuge proglašene su općine Crnac i Zdenci u Virovitičko-podravskoj te Draž i Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji. U sljedećih desetak dana ondje će biti eutanazirane sve svinje.

Eutanazija svinja u ponedjeljak ujutro je počela na području općine Crnac, u mjestu Veliki Rastovac. Veterinarima na terenu pomažu službe civilne zaštite i policija.

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Usmrćivanje će provesti osam timova na 85 gospodarstava s ukupno 645 svinja.

"Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi i zarazi sva ostala gospodarstva", poručio je Vlajčić. Samo u Bokšić Lugu, kažu u Ministarstvu, virusom su zaražene dvije trećine životinja.

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"Jedno je uginulo i onda sam morala zvati. Kad je to uginulo, oni su došli i ubili ovo drugo i riješili", rekla je mještanka Bokšić Luga Anica Matajia.

Sada će eutanazirati i svinje kod kojih bolest nije potvrđena. "Imam krmaču suprasnu dva i pol mjeseca, imam prasce taman za prodaju, 12 komada, i tri bravca, svaki od 180 kila", rekao je mještanin Bokšić Luga Josip Tomljanović.

Veterinari u općinu Đurđenovac stižu u utorak. "Nažalost, moramo se povinovati tim pravilima. Nije nam ugodno ni svejedno, naravno", dodao je Tomljanović.

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Ministar najavljuje da će svi koji su se pridržavali propisa dobiti odštete prema tržišnim cijenama. Ostale čekaju kazne.

"Dobili smo tu kaznu, to smo platili odmah. Ako platiš odmah, 130 je, ako ne, onda je 150", rekla je Matajia. Na pitanje zašto su kažnjeni odgovorila je: "Imamo veliko dvorište, nismo imali stoke, pa drugo pa treće... i nismo imali dva krila kapije".

Eutanazija prijeti i na tristotinjak gospodarstava koja graniče sa zaraženim općinama. Nadležne službe sve će ih obići.

"Ako se nakon osam godina edukacija, nakon tri godine upozoravanja i dodatnog roka od deset dana, koji sam upravo najavio, ne usklade s pravilima, nažalost, neće nam ostaviti izbora i morat će se pristupiti uklanjanju svinja i tamo", objasnio je Vlajčić.

Svinje Foto: Dnevnik Nove TV

Za mjesta unutar te četiri općine prekasno je. "Kod mene je inspektorica bila u nadzoru, vidjela je sve i sve je bilo u redu. I eto, čekamo sudnji dan, što se kaže", rekao je Tomljanović.

Virus je dosad potvrđen kod 127 svinja. Mještani prstom upiru u divlje svinje. Iz Ministarstva poručuju da je za širenje odgovoran ljudski faktor i ponovno pozivaju na pridržavanje biosigurnosnih mjera.

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