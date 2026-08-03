VIDEO Kupači se borili za vreće novca koje su donijeli valovi: Otkriveno tko bi mogao biti vlasnik

Brojne kupače u Casuzzeu na Siciliji iznenadio je "otpad" koji su valovi donijeli do obale - ispostavilo se da se radi o čak 700.000 eura raspoređenih u vrećice, a otkriveno je i kome bi novac mogao pripadati.

Nesvakidašnja situacija odvila se 28. srpnja, kada je gliser dug oko 5,5 metara ostao bez goriva nedaleko od obale Casuzze, zapadno od Marine di Raguse. Kako je objavila talijanska policija, plovilo je počelo nekontrolirano plutati, zbog čega je zatražena pomoć obalske straže. No, kad su oni prišli gliseru, putnici su navodno u panici počeli bacati vreće s novcem u more.

Struja je vreće donijela do obale, gdje je situacija gotovo izmakla kontroli. Kupači su pohrlili u more kako bi došli do novca, što je vidljivo i na objavljenim snimkama.

🇪🇸‼️| Un grupo de turistas encuentran bolsas flotando con más de 665.000€ dentro, en una playa de Sicilia. pic.twitter.com/AbfHDcuEo9 — EDATV (@edatvoficial) August 1, 2026

Policija i obalna straža osigurali su područje te su zaplijenili gotovo sav novac, uključujući i novčanice koje su kupači već bili uzeli iz vreća, piše Times of Malta.

Na plovilu su navodno bila trojica punoljetnih državljana Malte i trinaestogodišnje dijete. Policija je na njemu zatekla tek jednog muškarca, dok su dvije osobe pobjegle na obalu, ispričali su svjedoci. Svi su privedeni na ispitavanje, a potom pušteni na slobodu uz mjere opreza i obvezu odazivanja policiji tijekom istrage. Protiv njih zasad nije podignuta nijedna optužnica.

Načelnik policije pokrajine Ragusa Salvatore Fazzino izjavio je da su policajci pronašli gliser samo zato što se pokvario. Da je plovidba protekla prema planu, rekao je, plovilo bi vjerojatno prošlo nezapaženo i ne bi bilo zaustavljeno. Sad im je cilj utvrditi podrijetlo novca i razlog njegova prijevoza na relaciji između Malte i Sicilije. Ističu da nijedna mogućnost zasad nije isključena.

Među scenarijima koje istražuju nalaze se pranje novca, krivotvorenje novčanica, krijumčarenje gotovine te isplata za pošiljku droge.

Navodni vlasnik broda sve negira, ruta poznata od ranije?

Talijanski novinar koji je ranije izvještavao o oragniziranom kriminalu, Giuseppe Bascietto otkrio je da je vlasnik broda malteški državljanin Owen Jones te da trenutku "akcije" nalazio na njemu. Jonesov odvjetnik poručio je da ne može potvrditi je li u vrijeme događaja bio na Siciliji, ali može izjaviti da novac spomenut u medijskim izvješćima ne pripada Jonesu te da s njim nema nikakve veze.

Talijanske vlasti zasad nisu službeno potvrdile identitet vlasnika broda, a Jones je u posljednje vrijeme na Facebook profilu objavljivao fotografije luksuznih automobila, plovila i putovanja u Italiju.

Na jednoj fotografiji, objavljenoj 28. lipnja, prikazana je Marina di Ragusa u zoru, uz pozdrav iz te sicilijanske luke. Novinar je istaknuo da njegova putovanja ne dokazuju nikakvu krivicu, ali da informacije koje je prikupio upućuju na to da je Jones bio na plovilu u blizini Casuzze.

U članku je istaknuto i da se mjesto gdje se plovilo nasukalo nalazi nedaleko od obale između Punta Secce i Punta Braccetta, područja gdje albanske kriminalne skupine surađuju s lokalnim mafijaškim organizacijama.

Basciettovo u svojoj knjizi Sicilia Nostra, objavljenoj prošle godine, otkrio je da jugoistočna obala Sicilije sve više služi kao međunarodna ruta za krijumčarenje kokaina.