Hrvatska na udaru nestašice vode: U Slani presušili bunari, Zadar i Istra apeliraju na štednju

Bunari u selu Slana kod Petrinje su presušili pa vatrogasci spašavaju mještane i njihovu stoku.

Josip svakodnevno mora napojiti osam krava. Vodu mu vatrogasci voze u dva bunara.

"Vatrogasci dovoze na vrijeme. Oni meni jave kad ja nazovem da će doći. Da nema Stanje s vatrogascima je dosta loše, ne samo kod mene. Oni koji imaju cisterne za gnojnicu, čovjek koji je ispod mene on svaka dva dana vozi po dva tri puta", rekao je Josip Žestoki, Slana.

Na ovom području bunari su stradali u potresu pa se voda vozi cijelu godinu, ali ovog ljeta potražnja je veća nego lani.

"Ove godine je malo gore nego lani. Jedno 30 posto nam je više prijevoza vode nego lani. Vidi se da je veća suša i vodostaj Kupe je jako nizak. Dosta ovih bunara je povezano s vodostajem Kupe. Svakodnevno stižemo na vrijeme dostavit ljudima vodu, pogotovo ovima koji imaju stoku", rekao je Zvonimir Ljubić, zapovjednik JVP Petrinja.

Grad Petrinja građanima sufinancira prijevoz vode, tako ih cisterna od 7,5 tisuća litara košta 25 eura. Bez subvencije plaćali bi 120. Već idućeg ljeta problemi sa sušom bi trebali biti iza njih. Vode Banovine rade na proširenju vodoopskrbne mreže, a sve se financira bespovratnim novcem iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

"Projekt je podijeljen u dvije faze, ukupno 15 kilometara mreže. Vrijednost projekta je 2,7 milijuna eura. Rok za izvođenje radova je studeni ove godine. Na ovom području živi oko 600 stanovnika. Do sad su imali problem sa poplavama, ljeti su problem suše. Nisu imali osigurani kontinuiranu opskrbu pitkom vodom, što ćemo ovim projektom osigurati", rekla je Tamara Mamić, inženjerka suradnica na projektu.

U Gospiću imaju problem s pitkom vodom pa je neki građani kupuju.

"Informirala sam se u Komunalcu Gospić. Tamo mi je jedna zaposlenica rekla da voda nije za piće, da ju ni oni ne konzumiraju", rekla je Kristina, Gospić.

"Na našem području, području grada Gospića voda je zdravstveno ispravna osim na području Pazarišta gdje je zahvaćeno 16 naselja. Došlo je do povišenja mutnoće uslijed intenzivnih oborina. Normalizaciju očekujemo nadam se što prije", rekla je Katarina Rukavina, Ličke vode.

U Zadru štede vodu. Grad je pozvao sve da izbjegavaju zalijevanje vrtova, pranje automobila, punjenje bazena. Gospođa Ana navodnjava vrt, ali slavinu će, kaže, zatvoriti iz solidarnosti.

"Prošle godine toga nije bilo, a ova godina je očito takva. Vidimo i u okolici svugdje da su požari, suša. Očito se klima mijenja, kad mi avokado uspijeva onda znate da se klima mijenja", rekla je Ana, Zadar.

Na isto je pozvao Istarski vodovod i upozorio građane da će u protivnom morati uvesti redukcije vode.