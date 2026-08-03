Vojska razbila stijene u Dunavu, sazvan krizni sastanak

Rumunjska vojska razbila je kontroliranim eksplozijama stijenu u rukavcu Dunava kako bi više vode preusmjerila prema nuklearnoj elektrani Cernavodă i tako joj omogućila nastavak rada u uvjetima izuzetno niskog vodostaja, izvijestili su u ponedjeljak rumunjski mediji.

Timovi ministarstva obrane udvostručili su količinu eksploziva, nakon neuspjelog nedjeljnog pokušaja, i razbili stijenu, navode mediji.

Operacija predviđa i potapanje četiri barže i gradnju nasipa kako bi se više dunavske vode usmjerilo prema kanalu Stari Dunav i prema nuklearki.

Preventivno ugašen jedan reaktor

Cilj je podići razinu Dunava za 10 do 12 centimetara, navodi državna uprava za vode.

Zbog niskog vodostaja Dunava rumunjska državna tvrtka Nuclearelectrica preventivno je već prošli utorak ugasila jedan reaktor u Cernavodi, nastojeći spriječiti moguća oštećenja rashladnog sustava.

Vodostaj Dunava u Rumunjskoj pao je prošli tjedan na najnižu razinu u posljednja tri desetljeća pa su vlasti ograničile korištenje riječne vode za navodnjavanje, izvijestio je tada portal Romania Insider.

U ponedjeljak ujutro protok vode na ulasku Dunava u Rumunjsku iznosio je 1500 kubičnih metara u sekundi i bio je tri puta manji od višegodišnjeg prosjeka za srpanj i kolovoz, navodi rumunjska novinska agencija Agrepres. U odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje manji je za četvrtinu.

U trenutačnim uvjetima nuklearna elektrana Cernavodă može nastaviti normalno raditi samo još četiri do pet dana, a zatim ćemo možda morati ograničiti proizvodnju, upozorio je u subotu izvršni direktor Nacionalne uprave za vode, prema izvješću Agerpresa.

Sazvan krizni sastanak

Prema podacima Svjetske udruge za nuklearnu energiju, nuklearka u Cernavodi ima dva nuklearna reaktora bazirana na kanadskoj tehnologiji Candua, snage po 706 megavata, i podmiruje otprilike petinu potrošnje struje u Rumunjskoj.

Predstavnici ministarstva energetike i velikih industrijskih potrošača održat će u ponedjeljak krizni sastanak kako bi razgovarali o dobrovoljnom smanjenju potrošnje električne energije.

Ministarstvo će također od kompanija zatražiti da dio proizvodnje prebace u vrijeme izvan vršnog opterećenja kako bi ublažile pritisak na elektroenergetsku mrežu i pomogle da se otkloni prijetnja nestanka struje.

U petak je Rumunjska proglasila nacionalno stanje pripravnosti u energetskom sektoru za mjesec kolovoz.

Zbog sve lošije situacije u domaćim elektranama Rumunjska namjerava uvoziti struju iz Ukrajine, a pregovara o isporukama koje bi pokrile potrebe u večernjim satima i s Bugarskom i s Grčkom, rekao je u petak rumunjski premijer privremene vlade na odlasku Ilie Bolojan, pozivajući ujedno građane i kompanije da dobrovoljno smanje potrošnju u to doba dana.