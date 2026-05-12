Misterij na dnu Sredozemlja: Je li Zapad potopio ruski brod koji je Kim Jong Unu vozio nuklearne reaktore?

Sudbina ruskog teretnog broda Ursa Major (poznatog i kao Sparta 3) bila je obavijena velom tajne od trenutka kada je nestao u dubinama Sredozemnog mora 23. prosinca 2024. godine. Međutim, opsežna istraga CNN-a sugerira da potonuće nije bilo nesreća, već vjerojatno namjerna intervencija zapadnih snaga kako bi se spriječilo jačanje nuklearnih kapaciteta Sjeverne Koreje.

Brod je isplovio samo dva mjeseca nakon što je Kim Jong Un poslao svoje postrojbe kao pomoć Moskvi u invaziji na Ukrajinu, što ovaj incident stavlja u središte opasne geopolitičke trgovine između Vladimira Putina i Pjongjanga.

Eksplozije, ruski ratni brodovi i zabrana pristupa

Prema dokumentima španjolske istrage, Ursa Major je 22. prosinca 2024. iznenada usporila u španjolskim vodama, oko 60 milja od obale. Iako je posada tada tvrdila da je sve u redu, 24 sata kasnije uslijedio je paničan poziv u pomoć.

Brod su pogodile tri eksplozije na desnom boku, u blizini strojarice, pri čemu su poginula dva člana posade - drugi mehaničar Nikitin i mehaničar Jakovljev. Na mjesto događaja stigli su španjolski spasioci, no situaciju je dodatno zakomplicirao dolazak ruskog ratnog broda Ivan Gren, koji je bio u pratnji teretnjaka.

"Ivan Gren je ispalio seriju crvenih signalnih raketa i naredio svim obližnjim brodovima da se udalje dva nautička milja. Ubrzo nakon toga, registrirane su još četiri snažne eksplozije," navodi izvor upoznat sa španjolskom istragom.

Do 23:10 sati te večeri, Ursa Major je potonula na dubinu od 2500 metara.

Umjesto "poklopaca za šahtove", nuklearni reaktori

Iako je u brodskim dokumentima stajalo da teretnjak prevozi "poklopce za šahtove", dvije dizalice i prazne kontejnere za Vladivostok, španjolski istražitelji u luci Cartagena uspjeli su izvući istinu iz preživjelog kapetana Igora Anisimova.

"Kapetan je na kraju priznao da su se u utrobi broda nalazile komponente za dva nuklearna reaktora, slična onima koji se koriste u podmornicama. Tvrdio je kako nije siguran sadrže li reaktori nuklearno gorivo," stoji u izjavi španjolske vlade upućenoj oporbenim zastupnicima.

Istražitelji sumnjaju da je krajnje odredište bila sjevernokorejska luka Rason. Izbor rute brodom oko svijeta, umjesto ruske željezničke mreže, sugerira da je teret bio previše osjetljiv čak i za unutrašnji transport, a dizalice na brodu bile su namijenjene upravo za istovar tih reaktora u luci koja nema adekvatnu opremu.

Torpediranje ili sabotaža: Što je probušilo rupu u trupu?

Španjolska istraga bavi se i načinom na koji je brod onesposobljen. Na trupu je pronađena rupa dimenzija 50x50 centimetara, a oštećeni metal bio je savijen prema unutra, što ukazuje na vanjski utjecaj.

Jedna od teorija navodi korištenje Barracuda superkavitirajućeg torpeda, oružja iznimno velike brzine koje stvara zračni mjehur ispred sebe kako bi smanjilo otpor vode.

"Korištenje takvog uređaja odgovaralo bi veličini rupe na trupu i činjenici da je brod pretrpio 'bešumni' udar koji ga je usporio punih 24 sata prije konačnih eksplozija," objašnjava izvor.

Drugi stručnjaci, poput Mikea Plunketta iz obavještajne tvrtke Janes, smatraju da je vjerojatnije korištenje limpet mine (priljepne mine) s usmjerenim eksplozivnim punjenjem koju je postavio netko tko je točno znao gdje treba udariti.

"Nuklearna njuškala" iznad mjesta potonuća

Misterij produbljuje i aktivnost američke vojske. Javni podaci o letovima pokazuju da su američki zrakoplovi tipa WC-135R Constant Phoenix, poznatiji kao "nuklearna njuškala", preletjeli mjesto potonuća dva puta u proteklih godinu dana – posljednji put 6. veljače ove godine.

Ovi zrakoplovi bazirani u Nebraski koriste se isključivo za prikupljanje uzoraka iz zraka radi otkrivanja nuklearnih eksplozija ili curenja radijacije. Glasnogovornik baze Offutt potvrdio je njihovu ulogu u "prikupljanju i analizi nuklearnih krhotina", ali je odbio dati detalje o misiji iznad Sredozemlja.

Zastupnik Juan Antonio Rojas Manrique, bivši kapetan trgovačke mornarice, izrazio je skepsu prema službenim tvrdnjama španjolske vlade da je izvlačenje crne kutije s 2500 metara dubine "nemoguće".

"Danas crne kutije obično isplivaju na površinu s lokatorom. Mislim da netko ima crnu kutiju, ali ne znamo je li to Španjolska ili su je se domogli Rusi," rekao je Rojas za CNN.

Također, ruski špijunski brod Yantar vratio se na mjesto potonuća tjedan dana nakon incidenta i tamo boravio pet dana. Registrirane su još četiri podvodne eksplozije, što sugerira da je ruska mornarica vjerojatno uništavala preostale dokaze na dnu mora.

Strateški ulog: Kimov san o nuklearnoj podmornici

Sjeverna Koreja je u prosincu 2025. objavila fotografije svoje prve nuklearne podmornice, no analitičari ističu kako na slikama nije bilo dokaza da je unutar trupa funkcionalan reaktor. Stručnjaci vjeruju da su reaktori s Ursa Major - vjerojatno model VM-4SG kakav se koristi u ruskim podmornicama klase Delta IV - trebali biti "srce" Kimove nove podmorničke flote.

Ova primopredaja tehnologije, ako se potvrdi, predstavljao bi ogroman rizik za Moskvu.

"To je potez koji se povlači samo između najužih saveznika. Ako je istina, to je dramatičan pomak u vojnoj suradnji koji bi trebao duboko zabrinuti Južnu Koreju i Zapad," zaključuje analitičar Mike Plunkett.

Dokazi o ovoj tajnoj operaciji, kao i odgovor na pitanje tko je zapravo povukao obarač, ostaju zaključani na dnu Sredozemnog mora, daleko od očiju javnosti.