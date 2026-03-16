Zašto su američki minolovci u jeku rata premješteni s Bliskog istoka?

Američki brodovi USS Tulsa i USS Santa Barbara, konfigurirani za čišćenje mina, uočeni su u malezijskoj luci Penang - prethodno su bili raspoređeni na Bliskom istoku, nakon što su u Bahrein stigli u posljednjih godinu dana kako bi zamijenili skupinu sada deaktiviranih lovaca na mine.

Promatrač u Maleziji objavio je fotografije brodova na kontejnerskom terminalu North Butterworth (NBCT) u luci Penang. USS Tulsa i USS Santa Barbara među malobrojnim su brodovima klase Independence (LCS) opremljenima posebnim modulom za protuminsko djelovanje. U sadašnjoj konfiguraciji taj paket uključuje vučeni sonar za otkrivanje mina na samim brodovima, besposadne površinske plovne sustave CUSV (Common Unmanned Surface Vehicle) s opremom za čišćenje mina te sustave za otkrivanje i neutralizaciju mina koje nose helikopteri MH-60 Sea Hawk ukrcani na brod.

USS Tulsa bio je u luci u Bahreinu barem od 9. veljače, a USS Santa Barbara djelovala je u Perzijskom zaljevu 30. siječnja. Nije poznato jesu li se još neki brodovi za protuminsko djelovanje uputili prema Bliskom istoku u jeku iranskih napada na komercijalne brodove koji su praktički doveli do prekida pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac.

U posljednja dva tjedna pojavilo se više izvješća da je Iran barem pokušao postaviti mine u i oko Hormuškog tjesnaca. Američka vojska također tvrdi da aktivno cilja na minske instalacije, a Iran je i u prošlosti postavljao mine u i oko Perzijskog zaljeva, što i dalje izaziva ozbiljnu zabrinutost.

Na pitanje što minolovci rade u Maleziji, The War Zone je Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) uputilo na Petu flotu Američke mornarice, koja ih je potom vratila natrag na CENTCOM.

15 Mar – Two US Navy Littoral Combat Ships (LCS) that were assigned to mine-countermeasure (MSM) missions in the Persian Gulf are currently docked at Butterworth in Malaysia.



Zapovjedništvo američke Pete flote u Manami, glavnom gradu Bahreina, pogođeno je iranskim projektilom 28. veljače - pregled satelitskih snimaka ne pokazuje nikakve dokaze o tome da su američki ratni brodovi tad bili u luci. Premještane je očito bila razborita sigurnosna mjera, no nije poznato zašto su minolovci poslani tisućama kilometara na istok.

Praznina na Bliskom istoku

Najmanje dvije trećine ratnih brodova koji bi trebali biti raspoloživi za protuminske misije na Bliskom istoku trenutačno se nalaze u potpuno drugom dijelu svijeta. USS Tulsa, USS Santa Barbara i USS Canberra unaprijed su raspoređeni u tu regiju upravo kako bi popunili praznine nastale nakon što su prošle godine iz uporabe povučena četiri lovca na mine klase Avenger.

Bivši USS Devastator, USS Dextrous, USS Gladiator i USS Sentry u siječnju su trajno napustili regiju. U aktivnoj službi američke mornarice ostala su još samo četiri broda klase Avenger, svi raspoređeni u Japanu, a i oni bi u narednim godinama trebali biti povučeni iz službe.

Koliko je ukupno brodova klase Independence (LCS) do sada opremljeno za misije čišćenja mina nije poznato.