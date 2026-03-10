VIDEO Daleko je kraj rata? Iran odgovorio Trumpu, upozorio i Europu

Pale cijene nafte Cijene nafte naglo su pale u ponedjeljak navečer nakon što je američki predsjednik Donald Trump nagovijestio da bi se sukob s Iranom mogao bližiti kraju. Cijena sirove nafte Brent pala je na 90 dolara po barelu, što je 30 dolara manje nego prethodne noći. Trenutačna cijena ostaje viša od one prije početka sukoba kada se Brentom trgovalo s oko 70 dolara po barelu.

Izrael objavio podatke o žrtvama Izraelsko ministarstvo zdravstva objavilo je da je u posljednja 24 sata u bolnice primljena 191 osoba zbog rata s Iranom. Među hospitaliziranima su i vojnici i civili - najmanje jedna osoba u kritičnom je stanju, a još tri u teškom stanju, piše The Times of Israel. Od početka rata u bolnice je ukupno primljeno 2339 osoba. U bolnicama je i dalje 95 ljudi, među njima 11 u teškom stanju. Kako je ranije objavljeno, u iranskom raketnom napadu na središnji grad Jehud u ponedjeljak ubijena je jedna osoba i ozlijeđene još dvije.

Niz nedoumica Američki predsjednik Donald Trump u samo par sati dao je niz kontradiktornih izjava o ratu u Iranu.

Njemačka povlači diplomatsko osoblje iz Iraka Njemačka je privremeno premjestila osoblje svog veleposlanstva u Bagdadu zbog povećanih sigurnosnih rizika. Veleposlanstvo ostaje dostupno, ali s ograničenim konzularnim uslugama.

Australija se uključuje u obranu od Irana Australija će na Bliski istok poslati jedan od svojih zrakoplova Boeing E-7A Wedgetail, koji služi za rano upozoravanje i kontrolu zračnog prostora, te će isporučiti napredne projektile srednjeg dometa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, no neće slati kopnene trupe u Iran, rekao je u utorak premijer Anthony Albanese. Australska vojna potpora pomoći će zaljevskim zemljama u obrani od ničim izazvanih iranskih napada, rekao je Albanese i naglasio da Australija u sukobu ne sudjeluje kao vodeći akter, piše Reuters. Zrakoplov će u regiji u početku boraviti četiri tjedna sa zadatkom zaštite zračnog prostora iznad zaljevskih zemalja, a odluka o pomoći uslijedila je nakon telefonskog razgovora s predsjednikom Mohammedom bin Zayedom Al Nahyanom.

"Dar za Kinu" "Ako Iran poduzme bilo što da zaustavi protok nafte kroz Hormuški tjesnac, Sjedinjene Američke Države udarit će ih DVADESET PUTA JAČE nego što su ikada bili pogođeni. Štoviše, uništit ćemo lako uništive ciljeve što će Iranu praktički onemogućiti da se ikada više oporavi kao nacija - nad njima će zavladati smrt, vatra i bijes - ali nadam se i molim da se to ne dogodi", napisao je američki predsjednik Donald Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Thruth Social i dodao: "Ovo je dar Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim nacijama koje se uvelike koriste Hormuškim tjesnacem. Nadam se da će ta gesta biti iznimno cijenjena."

SAD objavio nove snimke Središnje zapovjedništvo američke vojske objavilo je snimke udara na lansere projektila za koje tvrde da ih je iranski režim pokušao sakriti.

Proturječne Trumpove izjave Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u ponedjeljak je iznio proturječne izjave u vezi s ratom u Iranu, sugerirajući da će on "uskoro" završiti, ali i da SAD još nije ostvario dovoljno ciljeva.

Raste broj žrtava Poginula je 29-godišnja žena u iranskom napadu u Bahreinu, priopćile su vlasti te države Perzijskog zaljeva rano u utorak. Osam drugih osoba ozlijeđeno je kada je pogođena stambena zgrada u glavnom gradu Manami, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova. Napad se dogodio nakon što je bahreinsko ministarstvo zdravstva rano u ponedjeljak izvijestilo da su 32 osobe, uključujući nekoliko djece, ranjene u iranskom napadu dronom na otok Sitru južno od Maname. Iranska vojska također je napala postrojenje za desalinizaciju vode, priopćile su vlasti.

Upozorenje IRGC-a Iranska revolucionarna garda izjavila je da će svaka arapska ili europska zemlja koja protjera veleposlanike Izraela i SAD-a sa svog teritorija imati punu ovlast i slobodu prolaska kroz Hormuški tjesnac, izvijestili su u ponedjeljak iranski državni mediji.

Velika kriza Kriza na Bliskom istoku zaustavila je brodarstvo i izvoz energije kroz vitalni Hormuški tjesnac, kojim prolazi otprilike petina globalnih tokova nafte i ukapljenog prirodnog plina. Stotine brodova ostaju usidrene s obje strane tog strateškog plovnog puta dok tržišta nafte i brodarstva prate bilo kakav znak da bi se plovidbe mogle pojačati kroz uski koridor.

Bukti rat na Bliskom istoku Izraelske i američke snage napale su Iran krajem veljače, ciljajući političko i vojno vodstvo zemlje, kao i protuzračnu obranu, mornaricu, zrakoplovstvo i druge vojne sposobnosti, a Iran je uzvratio protunapadima.