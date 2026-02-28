VIDEO SAD i Izrael napali Iran! Priprema se odmazda, oglasio se Trump

Iranski čelnici na sigurnom Ranije su iranski mediji prenijeli da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izvan Teherana, prebačen na sigurnu lokaciju, a nakon toga preneseno je i da je iranski predsjednik Masud Pezeškian "na sigurnom i zdrav".

Zapeli diplomatski pregovori SAD i Iran obnovili su pregovore u veljači u nastojanju da diplomatskim putem riješe višedesetljetni spor i spriječe prijetnju vojnog sukoba koji bi mogao destabilizirati regiju. Izrael inzistira na tome da svaki američki sporazum s Iranom mora uključivati ​​uklanjanje teheranske nuklearne infrastrukture, a ne samo zaustavljanje procesa obogaćivanja, te je lobirao kod Washingtona da u razgovore uključi ograničenja iranskog raketnog programa. Iran je rekao da je spreman razgovarati o ograničenjima svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, ali je isključio povezivanje problema s raketama.

Trump tvrdi da Iran razvija projektile koji mogu ugroziti Europu, pa čak i teritorij SAD-a U videoobraćanju Trump je poručio da su napadi na Iran pokrenuti jer, kako tvrdi, Teheran ponovno pokušava oživjeti svoj nuklearni program i nastavlja razvijati dalekometne projektile koji bi mogli ugroziti američke saveznike u Europi, američke snage raspoređene u inozemstvu pa čak i teritorij Sjedinjenih Država. Naglasio je da Washington zato provodi, kako je rekao, masivnu vojnu operaciju s ciljem da spriječi iranski režim da predstavlja prijetnju Americi i njezinim partnerima.

Bit će to višednevni napadi? Američka vojska planira višednevne napade, javlja CNN.

Američki predsjednik je na Floridi Dok bombe padaju na Iran, predsjednik Donald Trump provodi vikend u svom privatnom klubu u Palm Beachu na Floridi.

Ciljevi koje je gađao Izrael Prema službenim iranskim izvorima koje prenosi Reuters u Teheranu je Izrael gađao nekoliko zgrada ministarstava. Izraelski zračni napadi na Iran usmjereni su na "režimske ciljeve i vojne lokacije", uključujući lokacije s balističkim projektilima, izvijestila je u subotu izraelska državna televizija Kan, pozivajući se na izraelskog dužnosnika. Američki napadi na Iran provode se iz zraka i s mora, rekao je američki dužnosnik Reutersu u subotu, potvrđujući da su mete vojni ciljevi. Iranska agencija Tasnim izvijestila je da je sedam raketa pogodilo područje u blizini predsjedničke palače i komplesa vrhovnog vjerskog vođe u Teheranu.

Potvrda Trumpa u videu dugom osam minuta, predstavlja se kao osloboditelj Irana Donald Trump potvrdio je da su Sjedinjene Države pokrenule "velike borbene operacije" protiv Irana u osam minuta dugom videu objavljenom na Truth Socialu. Rekao je da "prijeteće aktivnosti" Teherana "izravno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše snage, naše baze u inozemstvu i naše saveznike diljem svijeta". "Već 47 godina", dodao je Trump, "iranski režim skandira 'Smrt Americi' i vodi neprekidnu kampanju krvoprolića." "Uništit ćemo njihove projektile" i "sravniti njihovu mornaricu", rekao je Trump dodavši da su poduzeti koraci kako bi se izbjegle žrtve". Iranskoj revolucionarnoj gardi poručio je da "položi oružje" ili će se "suočiti sa sigurnom smrću". Obraćajući se narodu Irana, Trump je rekao da je "sat vaše slobode blizu" te ih upozorio da će "bombe padati posvuda". "Kad završimo, preuzmite svoju vladu, bit će vaša da je preuzmete", dodao je.

Eksplozije diljem Irana Eksplozije su se čule u gradovima diljem Irana, prema izvješćima iranskih medija. Novinska agencija Fars izvijestila je da su se eksplozije čule u gradovima Isfahan, Qom, Karaj i Kermanshah, piše BBC.

SAD potvrdio da i oni izvode napad Sjedinjene Američke Države izvode napade na Iran, potvrdila su za CNN tri američka dužnosnika. Jedan od njih rekao je da su napadi u tijeku te ih opisao kao "ne mali napad".

Iran se priprema za odmazdu! Teheran se priprema za odmazdu na izraelski subotnji napad na niz gradova u Iranu i "odgovor će biti razoran", rekao je za Reuters iranski dužnosnik. Nije jasno što to konkretno znači.

Izrael pokrenuo preventivni napad na Iran Izrael je objavio da je u subotu pokrenuo preventivni napad na Iran, gurajući Bliski istok u novi vojni sukob i dodatno smanjujući nade u diplomatsko rješenje dugotrajnog nuklearnog spora Teherana sa Zapadom, prenose svjetske agencije. Napad, koji je uslijedio nakon što su se Izrael i Iran u lipnju upustili u 12-dnevni zračni rat, odvija se nakon ponovljenih američko-izraelskih upozorenja da će ponovno napasti ako Iran nastavi s nuklearnim i balističkim raketnim programima. "Država Izrael pokrenula je preventivni napad na Iran kako bi uklonila prijetnje Državi Izrael", rekao je ministar obrane Israel Katz. U subotu su se u Teheranu čule eksplozije, izvijestili su iranski mediji.