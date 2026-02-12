Okončan embargo na naftu iz Venezuele: "Ovo je povijesna prekretnica"

Američki ministar energetike Chris Wright u srijedu je iz Venezuele poručio da su odnosi dviju zemalja na "povijesnoj prekretnici” te da će južnoamerička država imati "spektakularno povećanje” proizvodnje nafte.

Wright je posjetio Venezuelu kako bi razgovarao o stanju njezinog naftnog sektora nakon zakonskih promjena uvedenih poslije pada Nicolasa Madura, venezuelanskog diktatora kojeg je američka vojska operacijom početkom godine odvela u SAD.

Wright se sastao s njegovom nasljednicom Delcy Rodriguez koja je tom prigodom istaknula "dugoročno produktivno partnerstvo” sa SAD-om, prenosi France Presse.

Američki ministar u Caracasu je govorio o "apsolutno nevjerojatnoj promjeni putanje” Venezuele, pa hvalio obnovljene odnose sa SAD-om i "gospodarske uvjete” na zapadnoj hemisferi.

Wright je nakon susreta s Rodriguez, vršiteljicom dužnosti predsjednice, naglasio da je američki embargo na naftu iz Venezuele, na snazi od 2019., "zapravo okončan”.

Venezuela je prošli mjesec donijela zakon koji je otvorio njezin naftni sektor privatnim investitorima, čime je dokrajčen monopol državne tvrtke PDVSA nad proizvodnjom i prodajom nafte.

Novim zakonom je omogućena i neovisna arbitraža o sporovima koji su ranije mogli biti vođeni samo na sudovima u Venezueli, piše Associated Press.

Ta južnoamerička država prema podacima OPEC-a ima najveće svjetske rezerve nafte na svijetu.