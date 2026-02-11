Mladi poljoprivrednik oduševio potezom: "Bilo mi je šteta to voziti na polje"

Emanuel Pintarić obrađuje 80 hektara zemlje, a njegova obitelj godinama se bavi uzgojem povrća. Ove godine dio uroda nije završio kod otkupljivača, iako je povrće potpuno zdravo.

"To je roba koja je dobra, ali to ne možemo ponuditi kupcima. Potpuno je zdrava, samo je slomljena i to jednostavno ne prolazi", objasnio je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Elvirom Gašparović.

Umjesto da hranu baci, Emanuel je povukao potez koji je oduševio mnoge.

"Bilo mi je šteta to voziti na polje i natrag zaoravati, pa smo probali jedan staviti samo jedan boks da vidimo bi li ljudi to uzeli ili ne jer šteta je baciti. Dijelili smo po jedan dva boksa dnevno, išla je i po tona dnevno. Sigurno smo 8 do 10 tona podijelili u roku tri mjeseca kako to radimo", rekao je Emanuel.

Njegova gesta dirnula je mještane Preloga i okolnih mjesta, a više o ovoj priči možete pogledati u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Elvire Gašparović.