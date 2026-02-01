Bukte prosvjedi, građani prozvali vlast: "Love ljude, dolaze noću s maskama"

Diljem Sjedinjenih Država održavaju se masovni prosvjedi protiv djelovanja saveznih imigracijskih agenata. Potaknuti ubojstvima američkih državljana u Minesoti, građani traže odgovornost i povlačenje ICE-a.

Prosvjednici optužuju administraciju za eskalaciju nasilja i zastrašivanje ljudi.

"Jako sam uzrujana načinom na koji se Trumpova administracija odnosi prema našim imigrantima i strašnim ubojstvima koje je počinila ICE", rekla je Kathy iz Washingtona.

Kathy, Washington Foto: DNEVNIK.hr

Bijesni, zahtijevaju povlačenje saveznih imigracijskih agenata iz njihovih zajednica.

"Nije ICE , to je Trump... Trump, Trump, Trump do mile volje. Fanatik, j***** gad, ku*kin sin. Cijeli svoj prokleti život je bio go*no", čulo se na prosvjedima.

Masovni prosvjedi u Americi - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Masovni prosvjedi u Americi - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Prosvjedi su održani diljem Sjedinjenih Država. Trump je izjavio da je naredio ministarstvu domovinske sigurnosti da se ni pod kojim okolnostima ne miješa u prosvjede u gradovima pod vodstvom demokrata.

"Iskreno, gradovi puni kriminala su svi gradovi kojima upravljaju demokrati. I ako žele pomoć, moraju je tražiti. Jer ako mi uđemo, sve što rade je da se žale", rekao je američki predsjednik.

S mnogobrojnih prosvjeda šalju se poruke vlastima da se zaustavi ICE, nasilje i širenje mržnje. Sve ovo eskaliralo je nakon što su federalni agenti ubili dvoje civila.

"Odlazak od vrata do vrata, lov na ljude i dolazak noću s maskama nije ono što mi jesmo. I to mora prestati", ispričala je Barbara iz Minneapolisa.

Barbara, Minneapolis Foto: DNEVNIK.hr

Tisuće biciklista okupilo se u Minneapolisu kako bi odali počast Alexu Prettiju. Pretti je obožavao brdski biciklizam. Ubili su ga savezni agenti tijekom operacije ICE-a 24. siječnja.

"Pitate me o snimkama s tjelesne kamere... o tome se vodi mnogo rasprava. FBI vodi istragu i kako se to bude odvijalo, to će biti u njihovoj nadležnosti", poručila je Kristi Noem, ministrica domovinske sigurnosti.

Masovni prosvjedi u Americi - 2 Foto: DNEVNIK.hr

A savezni sudac naredio je puštanje petogodišnjeg Liama ​​Ramosa i njegovog oca iz imigracijskog pritvora. Imigracijski agenti su ih odveli s prilaza u predgrađu Minneapolisa i poslali ih u teksaški pritvorski centar. Tamo su proveli više od tjedan dana.

Više pogledajte u videoprilogu: